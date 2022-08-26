«Монца» — «Удинезе»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч итальянской Серии А «Монца» — «Удинезе».

Ставка: победа «Удинезе» с нулевой форой за 1.78.

Котировки букмекеров практически равны. «Монца» не воспринимается явным аутсайдером благодаря своему полю, но в данном случае это слабое преимущество.

Семак ответил Игорю Денисову на жёсткую критику.

Дело в том, что «Монца» не имела никаких шансов с «Наполи» на выезде. В родных стенах у новичка элитного дивизиона имелись неплохие шансы с «Торино», который испытывал трудности, но свои три очка всё же взял. Приятно, что Алексей Миранчук к этому приложил руку (точнее, ногу).



Хозяева неплохо себя показали на старте, а «Удинезе» сложно назвать мощным клубом. В то же время переоценивать возможности «Монцы» не стоит. Эта команда не играла в элитном дивизионе Италии очень много лет, сейчас у неё немало кадровых проблем, среди которых выделяется основной центральный защитник.

Кроме того, на своём поле в матчах с равными соперниками у них не лучшие показатели — два поражения подряд. Добавим к этому внушительное количество новичков, изменения в составе и проблемы с сыгранностью.



«Удинезе», в свою очередь, в гостях чувствует себя более чем комфортно — за последние шесть матчей чемпионата Италии «зебры» уступили всего один раз. Будущему чемпиону, «Милану». С аутсайдерами гости не теряли очки в Серии А с января, когда не смогли забить «Дженоа».

Здорово, правда? «Удинезе» на старте первенства не позволяет себе грубых провалов в обороне, а на чужой половине поля подводит лишь реализация. Потому рискнём взять на гостей нулевую фору с коэффициентом 1.78. Без очков гости вряд ли останутся.

Захарян уезжает в «Челси». Зачем Тухелю россиянин.

Бывший футболист сборной России ударил головой в лицо судью детского матча.

Гендиректор «Рубина»: мы не отпустим Самошникова в «Динамо».

Гбамен мог уйти из ЦСКА в другой российский клуб.

Мостовой посоветовал Захаряну брать пример с Винисиуса.

Семак подробно рассказал об отношениях с Дзюбой.