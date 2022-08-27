«Ахмат» – «Крылья Советов»: ставка Константина Генича на матч РПЛ 27 августа 2022 года

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Крылья Советов».

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Ставка: «Ахмат» забьёт в первом тайме за 2.05.

«Не верится мне, что «Ахмат» под руководством Талалаева два матча подряд провалит первые таймы. Мы помним, как «Ахмат» играл с «Химками» в первом тайме и как было с ЦСКА. Две абсолютно разные команды. Дома у себя «Ахмат» старается играть очень агрессивно, смело.



«Крыльям» будет тяжело даже несмотря на то, что у самарцев бегущая команда. У «Крыльев» сейчас большие проблемы с реализацией и с кадрами. Практически один и тот же состав использует Игорь Осинькин. Может быть, уже где-то футболисты подустали.

У «Ахмата» скамейка подлиннее, поразностороннее. Плюс грозненцы играют дома. И я думаю, что Талалаев определённые корректировки по сравнению с игрой с ЦСКА сделает — может быть, по составу, но в первую очередь по тактике на матч. «Крылья» надо давить, играть с ними агрессивно, что «Ахмат», скорее всего, и предложит сопернику.



Я бы сыграл гол «Ахмата» в первом тайме за хороший коэффициент 2.05. Верю, что он начнет по-домашнему — зло, нагло, как команда Талалаева умеет».

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