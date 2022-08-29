ЦСКА — «Куньлунь»: результат матча Кубка мэра Москвы, кто победил, какой счёт, кто забил

Московский ЦСКА разгромил «Куньлунь Ред Стар» в финальном матче Кубка мэра Москвы со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».

В департаменте спорта Москвы подвели итоги Кубка мэра.

В составе подопечных Сергея Фёдорова заброшенными шайбами отметились нападающие Виталий Абрамов, Андрей Светлаков, Максим Соркин и Павел Карнаухов. Единственный гол «Куньлуня» забил форвард Люк Локхарт.

Третья шайба ЦСКА и единственный гол «Куньлуня» состоялись в численном меньшинстве — Соркин и Локхарт отличились в формате «4х5».

Третье место на турнире занял «Спартак», обыгравший «Амур» (2:0), пятая строчка — за московским «Динамо», переигравшим «Витязь» (2:1).

Регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

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