«Саутгемптон» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Саутгемптон» — «Челси».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.19.
«Саутгемптон» дома традиционно играет неуступчиво, вязко, часто выигрывает единоборства.
В апреле «Челси» обыграл этого соперника со счётом 6:0. Но это, скорее, исключение из правил.
В матчах «Челси» очень много голов забивается в этом сезоне. Но состав изменился несильно, так что рано или поздно они придут к балансу между атакой и обороной. А значит, пропускать они будут мало, как в прошлом сезоне.
В прошлой игре «Саутгемптон» дома сыграл 0:1 с «МЮ». Думаю, что нечто похожее будет и здесь.
Сложно предположить, сумеет ли «Челси» победить. Но голов точно будет мало», — сказал Мор.
Чего ждать от матча «Саутгемптон» — «Челси».
В Англии посоветовали Захаряну не переходить в «Челси».
Василий Уткин: «Факел» остаётся глубоко провинциальной командой.
Кокорин близок к уходу из «Фиорентины» в чемпионат Кипра.
«Спартак» сделал предложение воспитаннику «Манчестер Сити».
Дьяков: Захарян в «Челси» — это закидушки агентские.
Карпин: у любого адекватного человека слова Терюшкова о Захаряне вызовут недоумение.
- 30 августа 2022
-
17:37
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:39
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:36
-
11:00
-
10:00
-
09:40
-
09:00
-
08:00
-
07:11
-
07:00
-
06:25
-
06:00
-
05:21
-
04:37
-
03:49
- 29 августа 2022
-
22:40
-
20:46
-
19:00
-
18:14
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:27
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:07
-
12:00