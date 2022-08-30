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«Саутгемптон» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Англии

«Саутгемптон» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Англии
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Саутгемптон» — «Челси».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.19.

«Саутгемптон» дома традиционно играет неуступчиво, вязко, часто выигрывает единоборства.

В апреле «Челси» обыграл этого соперника со счётом 6:0. Но это, скорее, исключение из правил.

В матчах «Челси» очень много голов забивается в этом сезоне. Но состав изменился несильно, так что рано или поздно они придут к балансу между атакой и обороной. А значит, пропускать они будут мало, как в прошлом сезоне.

В прошлой игре «Саутгемптон» дома сыграл 0:1 с «МЮ». Думаю, что нечто похожее будет и здесь.

Сложно предположить, сумеет ли «Челси» победить. Но голов точно будет мало», — сказал Мор.

Чего ждать от матча «Саутгемптон» — «Челси».

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