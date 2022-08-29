«Саутгемптон» – «Челси». Тухелю нужен не Роналду, а надёжная оборона

30 августа состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Челси». Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех «Саутгемптона» оценивается в 5.70. На ничью дают коэффициент 4.48.

Чего ждать от матча «Саутгемптон» — «Челси».

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура АПЛ «Саутгемптон» – «Челси» 30 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Саутгемптон» — «Челси» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» – «Челси» (30.08.2022)

Летом было много разговоров о том, что «Челси», наконец, сможет бросить вызов двум главным английским гегемонам последних лет. Четыре тура — слишком короткая дистанция, чтобы делать выводы, но сейчас в такой расклад верится с трудом. Перестройка в «Челси» затягивается, команда до сих пор сырая и в некоторых моментах выглядит слабо. Даже прошлый сезон «синие» начали куда успешнее.

«Челси» в очередной раз потратил на трансферы больше 150 миллионов, но не стал от этого в момент сильнее. Хотя трансферная кампания получилась классной. Все игроки имеют хорошие шансы прийтись ко двору и принести пользу команде, а некоторые это уже делают.

Агент Шапи: страница с «Краснодаром» для нас перевёрнута.

Свежий пример — Рахим Стерлинг, который вытащил матч с «Лестером». Кукурелья и Кулибали тоже успели отметиться результативными действиями, а сенегалец уже и красную отхватил. Благо к матчу со «святыми» дисквалификация закончилась.

Позади четыре тура, а в багаже у «Челси» ещё нет ни одной уверенной победы. С «Эвертоном» мучились и рисковали упустить три очка на последних минутах, а с «Тоттенхэмом» их всё же упустили. Матч с «Лидсом» — полное недоразумение и провал всей команды, а с «Лестером» получилось чудесное спасение, которое тоже могло не состояться.

Позже даже Томас Тухель признал, что в концовке его подопечные повезло не пропустить второй раз. Вот такие результаты у «Челси». Никакой стабильности, сплошные американские горки. Конечно, тренерский штаб лондонского клуба такое состояние дел не устраивает. Тем интереснее будет посмотреть за тем, что произойдёт в ближайших турах.

Рыбус восхищён атмосферой в Воронеже: нигде в России такого нет!

«Саутгемптон» набрал на три очка меньше, но по игре смотрится не сильно хуже. Только «Тоттенхэм» без шансов разобрал команду Хазенхюттля, в остальных трёх матчах она смотрелась хорошо. Че Адамс наказал за расслабленность «Лестер», с «Лидсом» тоже получилось продемонстрировать характер.

На выходных «Саутгемптон» на равных играл с «МЮ» и заслуживал зацепиться за очки, но немного не срослось. В заключительной трети матча создали достаточное количество моментов, однако с реализацией не задалось. «Красные дьяволы» выстояли.

Летом «святых» рассматривали едва ли не как претендента на вылет. Всему виной кошмарная игра на весеннем отрезке прошлого сезона, когда команда проиграла 10 из 13 матчей. Поговаривали о ссоре Хазенхюттля с игроками, о том, что они даже не здороваются. Однако сейчас «Саутгемптон» не похож на команду, в которой есть какой-то внутренний конфликт.

«Святые» в очередной раз грамотно провёли трансферное окно. Серьёзных потерь нет, разве что пришлось вернуть арендованного у «Челси» Брою, а новички должны сделать команду сильнее. Секу Мара — молодой талантливый форвард из «Бордо». Гэвин Базуну и Ромео Лавиа — два толковых юниора из «Ман Сити». Как раз те игроки, с которыми любит работать Хазенхюттль. На них команда в будущем сможет заработать. Армель Белла-Котчап — молодой фактурный защитник с опытом игры в Бундеслиге.

И только Джо Арибо — уже сформированный, зрелый игрок, способный давать результат здесь и сейчас. Нельзя сказать, что «святые» слишком уж простой соперник для «Челси». Да, в прошлом сезоне «синие» выиграли оба матча без особых проблем, но была ещё игра в Кубке лиги, где «Саутгемптон» дотянул до серии пенальти. Вообще, из восьми последних матчей «Челси» выиграл только три, хотя ранее проблем со «святыми» не испытывали и имели серию из семи побед.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» – «Челси» 30 августа 2022 года

«Челси» не отличается стабильностью, но моментами демонстрирует хороший футбол. Этого достаточно, чтобы считаться фаворитом в матчах с большинством середняков или аутсайдеров АПЛ. Наверняка Тухель сделал выводы из провального выезда к «Лидсу». 0:3 должны были хорошо встряхнуть команду. Кто-то, как Галлахер, завёлся так, что уже в следующем матче получил ненужное удаление. «Саутгемптону» обычно плохо даются матчи с грандами, но сейчас, пока «Челси» ещё не набрал оптимальную форму, можно доставить немало проблем. Не думаем, что «святые» наберут очки, но на гол могут рассчитывать.

Ставка: обе забьют и победа «Челси» за 3.10.

Цорн назвал цели «Локомотива» на сезон.

Игрок «Краснодара» Олесегун рассказал, о чём разговаривает с Галицким.

Левандовски одной фразой прокомментировал второй дубль в «Барселоне».



Слуцкий резко высказался об Игнатьеве, оформившем хет-трик в «Локомотиве».



«Монако» не проигрывает в Лиге 1 с декабря, если Головин выходит в старте.



ЦСКА предлагает € 2 млн за бразильского защитника «Портимоненсе».