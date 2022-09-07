«Севилья» — «Манчестер Сити»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Севилья» уступила «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась победой английского клуба со счётом 4:0.

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В середине первого тайма отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Результативную передачу отдал полузащитник Кевин Де Брёйне. Ещё три мяча «горожане» забили после перерыва.

На 58-й минуте полузащитник Фил Фоден упрочил преимущество гостей, забив после передачи защитника Жоау Канселу. В середине второго тайма Холанд оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

В компенсированное время встречи четвёртый гол забил защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш. Результативный пас вновь отдал Жоау Канселу.

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