«Аякс» — «Рейнджерс»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура группового этапа ЛЧ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Аякс» — «Рейнджерс».
Ставка: «Рейнджерс» не проиграет за 2.82.
«Аякс» сильно ослаб за лето в плане качества. Нападение потеряло Антони и Аллера, центр поля остался без Гравенберха, оборона лишилась Мартинеса и Мазрауи, ну а вся команда – тен Хага. Были, конечно, сделаны и приобретения, но очевидно, что амстердамцы значительно потеряли в качестве, и это не может не дать о себе знать. В голландском чемпионате у «Аякса» пять побед из пяти, но по-настоящему серьёзных соперников у команды Шрёдера еще не было.
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«Рейнджерс», не сумев пробиться в Лигу чемпионов, уступив в финале Лиги Европы «Айнтрахту», сделал это, пройдя непростую квалификацию. Команда ван Бронкхорста на решающей стадии прошла ПСВ, и выглядело это вполне заслуженным. Шотландцы хороши в организации, и, думается, несмотря на то что «Аякс» имеет статус явного фаворита этого матча, гости серьёзно усложнят голландцам жизнь», — сказал Петросьян.
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