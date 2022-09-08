«Аякс» — «Рейнджерс»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт, кто забил

В Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» «Аякс» разгромил «Рейнджерс» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Встреча закончилась убедительной победой хозяев со счётом 4:0. Три мяча из четырёх клуб из Нидерландов забил до перерыва.
В середине первого тайма Эдсон Альварес открыл счёт. На 32-й минуте Стивен Бергёйс удвоил преимущество «Аякса», а уже через минуту Мохаммед Кудус забил третий мяч в ворота «Рейнджерс». Точку в матче на 80-й минуте поставил Стивен Бергвейн.
Помимо «Аякса» и «Рейнджерс», в группе А выступают «Ливерпуль» и «Наполи».
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» отправится в гости к «Ливерпулю». В свою очередь, «Рейнджерс» будет принимать «Наполи».
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