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«Аякс» — «Рейнджерс»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт, кто забил

«Аякс» — «Рейнджерс»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт, кто забил
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В Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» «Аякс» разгромил «Рейнджерс» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Встреча закончилась убедительной победой хозяев со счётом 4:0. Три мяча из четырёх клуб из Нидерландов забил до перерыва.

В середине первого тайма Эдсон Альварес открыл счёт. На 32-й минуте Стивен Бергёйс удвоил преимущество «Аякса», а уже через минуту Мохаммед Кудус забил третий мяч в ворота «Рейнджерс». Точку в матче на 80-й минуте поставил Стивен Бергвейн.

Помимо «Аякса» и «Рейнджерс», в группе А выступают «Ливерпуль» и «Наполи».

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» отправится в гости к «Ливерпулю». В свою очередь, «Рейнджерс» будет принимать «Наполи».

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