«Наполи» — «Ливерпуль»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт, кто забил

«Наполи» разгромил «Ливерпуль» на стадионе «Диего Армандо Марадона» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Все прогнозы на главные матчи дня теперь в одном месте.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Лучано Спаллетти. «Ливерпуль» в третий раз подряд проиграл в Неаполе.

Неаполитанцы открыли счёт в дебюте — на пятой минуте полузащитник Пётр Зелиньски уверенно реализовал 11-метровый удар. На 31-й минуте Андре Замбо Ангисса удвоил преимущество итальянского клуба.

Под конец первого тайма, на 44-й минуте, Джованни Симеоне довёл счёт до разгромного — ассистировал ему бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия. На 47-й минуте Пётр Зелиньски довёл счёт до разгромного.

На 49-й минуте Луис Диас смог сократить отставание «Ливерпуля», но в оставшееся время зрители голов не увидели. «Ливерпуль» проиграл 1:4 и занимает последнее место в группе.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Результаты всех матчей Лиги чемпионов 7 сентября.

Левандовски оформил третий хет-трик в Лиге чемпионов за 10 месяцев.

Карпин объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную России.



Кавазашвили рассказал, чем Селихов лучше Максименко.



Тарасов: Баринов мучается в «Локомотиве».