«Наполи» разгромил «Ливерпуль» на стадионе «Диего Армандо Марадона» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Лучано Спаллетти. «Ливерпуль» в третий раз подряд проиграл в Неаполе.
Неаполитанцы открыли счёт в дебюте — на пятой минуте полузащитник Пётр Зелиньски уверенно реализовал 11-метровый удар. На 31-й минуте Андре Замбо Ангисса удвоил преимущество итальянского клуба.
Под конец первого тайма, на 44-й минуте, Джованни Симеоне довёл счёт до разгромного — ассистировал ему бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия. На 47-й минуте Пётр Зелиньски довёл счёт до разгромного.
На 49-й минуте Луис Диас смог сократить отставание «Ливерпуля», но в оставшееся время зрители голов не увидели. «Ливерпуль» проиграл 1:4 и занимает последнее место в группе.
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