«Ницца» — «Кёльн»: прогноз Алексея Гасилина на матч Лиги конференций

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Ницца» — «Кёльн» в рамках 1-го тура группового раунда Лиги конференций.



Ставка: победа «Кёльна» за 2.74.



«В последний раз эти две команды встречались в 1973 году в Лиге Европы, проведя две встречи! Сначала «Ницца» победила (1:0), а затем «Кёльн» отыгрался (4:0). Но не будем углубляться в историю и ориентироваться на результаты тех матчей, закономерность тут проследить не удастся.



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«Ницца» прошла квалификацию Лиги конференций, обыграв «Маккаби» (Тель-Авив) из Израиля с общим счётом (2:1). Первый матч футболисты «Ниццы» проиграли (0:1), хотя и имели преимущество во владении мячом и нанесли вдвое больше опасных ударов, чем соперник. Ответный матч квалификации французский клуб выиграл со счётом 2:0, забив решающий гол в дополнительное время на 113-й минуте, несмотря на то что остался в меньшинстве.



В Лиге 1, главном чемпионате Франции, «Ницца» сейчас занимает 16-ю строчку и граничит с зоной вылета. За шесть игр чемпионата в арсенале у «Ниццы» две ничьих, три поражения и всего лишь одна победа. Начала сезона у подопечных Люсьена Фавра не задалось. Хоть «Ницца» и неплохо атакует, но реализовывать моменты не получается. Быть может, новый нападающий, Гаэтан Лаборде, перешедший из «Ренна» и забивший там уже два мяча в этом сезоне, поможет «Ницце» улучшить реализацию.



«Кёльн» прошёл квалификацию Лиги конференций, обыграв с общим счётом 4:2 «МОЛ Фехервар» из Венгрии. В первом матче немецкая команда потерпела поражение (1:2), оставшись в меньшинстве на 20-й минуте. Зато во втором матче отыгралась (3:0), заработав выход в групповой этап турнира. В главном чемпионате Германии, Бундеслиге, «Кёльн» занимает шестую строчку. За пять игр у них две победы, и три ничьих, 10 забитых и шесть пропущенных мячей. Старт сезона у «Кёльна» вышел довольно уверенный! У команды прекрасная линия атаки и нет ощутимых проблем с обороной.



Мой прогноз на первую встречу «Ниццы» и «Кёльна» — победа «Кёльна», хотя соперник будет бороться до конца! И у всех букмекеров примерно равные коэффициенты на обе команды. У «Ниццы» тоже есть все шансы на победу, но я всё-таки поверю в немецкий футбол и поставлю на гостей», — сказал Гасилин.



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