Эксперты назвали шансы «МЮ» выиграть Лигу Европы после поражения в первом матче

Вчера стартовал групповой этап Лиги Европы. Один из фаворитов, «Манчестер Юнайтед», неожиданно проиграл на своём поле испанскому «Реалу Сосьедад» со счётом 0:1. Единственный гол с пенальти в середине второго тайма забил Брайс Мендес.
Лучшие прогнозы на главные матчи дня — здесь.
Несмотря на поражение в первой игре, эксперты всё равно достаточно высоко оценивают шансы «МЮ» выиграть Лигу Европы. Поставить на победу манкунианцев можно с коэффициентом 8.90. Выше эксперты ставят только лондонский «Арсенал», поставить на «канониров» предлагают за 6.50. Команда Микеля Артеты в первом туре победила на выезде «Цюрих» 2:1.
За 16.00 можно сделать ставку на итальянскую «Рому». Команда Жозе Моуринью в первом туре сенсационно уступила болгарскому «Лудогорцу» 1:2. Шансы «Лацио» оценивают коэффициентом 21.00, а замыкает пятёрку «Реал Сосьедад». На испанский клуб после победы над «МЮ» можно сделать ставку за 26.00.
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