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«Кадис» — «Барселона»: время начала матча, где смотреть в прямом эфире

«Кадис» — «Барселона»: время начала матча, где смотреть в прямом эфире
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10 сентября состоится матч 5-го тура Примеры «Кадис» — «Барселона». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Прогнозы на главные матчи дня — здесь.

Игра состоится в Кадисе на стадионе «Нуэво Мирандилья». В прямом эфире встречу покажет Okko Спорт.

Явным фаворитом встречи считается «Барселона»: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех команды из Кадиса оценён в 14.10. Ставки на ничью принимаются за 6.55.

Если «Кадис» не проиграет, зайдёт коэффициент 4.30. Это примерно 23% вероятности.

Аналитики ждут от встречи в Кадисе обилия голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.96. Гол «Барселоны» идёт с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.15.

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