«Металлург» — «Спартак»: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» сломил сопротивление «Спартака» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой «Металлурга» в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).
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На 32-й минуте Фил Вароне открыл счёт в матче, забив с передач Никиты Соколова и Дмитрия Злодеева. На 35-й Филипп Майе сравнял счёт.
В овертайме Майе забросил ещё одну шайбу и принёс хозяевам победу. Ему ассистировал Николай Голдобин.
Ранее магнитогорцы проиграли два матча подряд – 3:4 (ОТ) «Северстали» и 4:5 (ОТ) – «Амуру».
«Спартак» же ранее одержал три победы в сезоне: выиграл у «Амура» (3:2), «Сибири» (1:0) и «Адмирала» (2:1). Таким образом, красно-белые впервые потерпели поражение в сезоне-2022/2023.
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