«Сочи» — «Торпедо»: прогноз Алексея Гасилина на матч Кубка России

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Сочи» — «Торпедо» в рамках группового раунда Кубка России.



Ставка: победа «Сочи» с форой (-1.5) за 2.11.



«Первые матчи в групповом раунде Кубка России обе команды проиграли с одинаковым счётом 0:2. «Сочи» уступил ЦСКА, «Торпедо» — «Уралу». «Сочи» играет дома и точно захочет бороться за кубок, и для этого им надо будет побеждать, да и статистика по домашним играм у южан отличная. В четырёх последних домашних встречах удалось победить.



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Состав «Торпедо» попросту не готов конкурировать с командами из элиты российского футбола. Он в основном представлен игроками уровня ФНЛ. За девять игр у команды всего лишь одно набранное очко, и, что самое печальное, пропущен уже 21 мяч. Очень жалко смотреть на игру коллектива из Москвы, и даже не знаю, что ему может помочь, на мой взгляд, здесь всё очень очевидно.



По моим ощущениям, южане должны точно выиграть.



«Торпедо», к сожалению, самая слабая команда РПЛ. Я даже не хочу говорить что это Кубок и тут у всех шансы равны, кто-то миксует состав, но нет, формат Кубка — это группа, и права на ошибку у «Сочи» после поражения от ЦСКА уже нет. Ожидаю уверенную победу хозяев поля с разницей не менее чем в два мяча», — сказал Гасилин.



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