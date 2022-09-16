Прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Саутгемптон» с коэффициентом 2.95

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Саутгемптон».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.95.

Ральф Хазенхюттль возглавляет «Саутгемптон» с декабря 2018 года. В четырёх из пяти сезонов под руководством австрийского специалиста «святые» не поднимались выше 15-го места, но и вылета удавалось избежать. В этом сезоне команде прочили очередную борьбу за выживание, а самому тренеру – увольнение.

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К тому же ходили слухи о нездоровой атмосфере в коллективе. Но пока «Саутгемптон» показывает себя как минимум крепким середняком. Хотя состав стал заметно моложе.



Да, результаты команды нестабильны и ещё ни разу в сезоне не повторился исход предыдущей встречи. Но победы над «Лестером» и «Челси» вышли достаточно заслуженными. А «Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» с большим трудом и, будем объективны, везением.



Стивен Джеррард возглавляет «Астон Виллу» с ноября 2021 года. Первой его целью было спасти команду от вылета, с чем он хорошо справился. Но следующую планку в виде выхода в еврокубки, похоже, ему не покорить. По крайней мере, в этом сезоне. Пока «Астон Вилла» отличилась лишь победой над кризисным «Эвертоном» и сенсационной ничьей с «Манчестер Сити», который не реализовал уйму моментов.



Исходя из формы команд, шансов на очки у «Саутгемптона» больше. Поставить на то, что гости не проиграют, можно с коэффициентом 1.80. К тому же можно ожидать очень зрелищных моментов. Последние четыре свидания этих команд на «Вилла Парке» вышли весьма результативными – 2:4, 1:3, 3:4 и 4:0.

Команды давно не выходили на поле, имели много времени на тренировочный процесс и отработку взаимодействий. Да и просто соскучились по футболу. То есть должно быть весело. Поставить на тотал больше 3.5 можно за 2.95.

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