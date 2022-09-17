«Ростов» — «Крылья Советов»: когда начало матча, прямой эфир, какой канал покажет

17 сентября состоится матч 10-го тура чемпионата России «Ростов» – «Крылья Советов». Начало – в 16:30 мск.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они называют фаворитами хозяев: поставить на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех «Крыльев Советов» оценивается в 3.60. Поставить на ничью можно за 3.50.
Букмекеры склоняются к тому, что матч 10-го тура чемпионата России «Ростов» – «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.91.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.
Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Торпедо» — ЦСКА с коэффициентом 8.50.
Виктор Гусев дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» с коэффициентом 2.65.
Комличенко: Карпин говорит, что задача «Ростова» — не вылететь.
Комличенко: уход легионеров сплотил «Ростов».
Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» с коэффициентом 7.60.
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