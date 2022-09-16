«Ростов» – «Крылья Советов». Валерий Карпин одним «Спартаком» сыт не будет

17 сентября состоится матч 10-го тура чемпионата России «Ростов» – «Крылья Советов». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они называют фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех самарцев оценивается в 3.60. Поставить на ничью можно за 3.50.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 10-го тура РПЛ «Ростов» – «Крылья Советов» 17 сентября 2022 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч 10-го тура чемпионата России «Ростов» – «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата России «Ростов» – «Крылья Советов» (17.09.2022)

Один из главных матчей первого игрового дня 10-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт в Ростове, где одноимённый клуб примет гостей из Самары. «Ростов» уверенно идёт в числе лучших команд чемпионата, отставая всего на четыре очка от первого места, а «Крылья Советов» находятся всего в двух баллах от зоны вылета. Тем не менее интригой очные матчи этих команд обычно не разочаровывали.

«Ростов» сейчас нельзя назвать лучшим клубом РПЛ в той или иной категории. Команда не забивает слишком много, едва попадая в первую пятёрку чемпионата по эффективности атаки, и пропускает в последних матчах регулярно. Однако теперь у подопечных Валерия Карпина появился баланс, которого очевидно не хватало в первых турах, когда едва удавалось вырвать ничьи с «Динамо» и «Локомотивом».

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С начала августа ростовчане отличаются стабильностью, радуя качественной и вполне атакующей игрой. «Ростов» и «Зенит» сейчас единственные команды российского чемпионата, которые до сих пор не проиграли ни одного матча. Более того, после недавних встреч в Кубке России, ростовчане остались единственным коллективом, идущим без поражений в новом сезоне. Хозяева имеют действующую победную серию из четырёх игр.

С нападением у жёлто-синих также проблем нет. В девяти последних матчах во всех турнирах команда всего дважды выиграла минимально и ещё один раз закончила встречу ничейным результатом (2:2). В двух предыдущих встречах в РПЛ со «Спартаком» (4:2) и в Кубке с «Оренбургом» (3:1) в совокупности было забито десять голов. Но у команды всё равно есть проблемы с реализацией, ведь в среднем она забивает по-прежнему меньше двух мячей за матч — при ожидаемых трёх.

У жёлто-синих продолжает показывать яркую игру невероятная связка Николая Комличенко и Даниила Уткина – со старта сезона они вдвоём набрали 15 очков по системе «гол+пас» в РПЛ. Комличенко немного сбавил в последний месяц, но со «Спартаком» оформил 1+1 и продолжает преследовать Квинси Промеса в гонке бомбардиров. Уткин, в свою очередь, столь же мощно отыграл в прошедшее воскресенье и остаётся лучшим ассистентом лиги.

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Сейчас «Ростов» в неплохой форме, хотя Карпин остаётся самокритичным и логично указывает на проблемы в игре своей команды даже после побед. Настрой правильный с учётом того, что в следующем туре ростовчанам предстоит самый сложный матч первого круга – выезд в Санкт-Петербург к действующему чемпиону. Сейчас им очень важно добиться стопроцентного результата в трёх домашних матчах.

«Крылья Советов», конечно, весьма подходящий соперник для продолжения победной серии, но недооценивать их точно не стоит. На неделе самарцы преподнесли сенсацию в кубковом матче – нанесли первое поражение в сезоне «Зениту». Более того, гости даже смогли не пропустить от чемпиона — 2:0. Эта победа важна для них ещё и потому, что она стала всего третьей в сезоне (учитывая все соревнования).

В чемпионате дела у подопечных Игоря Осинькина пока идут не очень хорошо. Всё указывает на то, что «Крылья Советов» в лучшем случае выигрывают каждый шестой свой матч. После победы над «Оренбургом» в 1-м туре самарцы не побеждали в пяти встречах подряд, а сейчас серия без побед равна трём играм. Впереди сложный календарь – выезд в Ростов, где самарцы не выигрывали более четырёх лет, и домашний матч с «Краснодаром».

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У гостей по-прежнему наблюдается существенный перекос в сторону оборонительных действий. Команда пропустила всего 12 голов, что является лучшим показателем среди команд за пределами первой шестёрки. С августа она провела шесть матчей с представителями верхней части таблицы, но лишь «Динамо» смогло забить больше одного мяча.

При этом в нападении у «Крыльев Советов» всё плохо – меньше них забили лишь два безальтернативных аутсайдера – «Урал» и «Торпедо». Если соперник забивает первым, то самарцам становится сложно переломить ход матча. И на сей раз добиться преимущества в игре с командой Карпина будет ещё сложнее.

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«Ростов» в данный момент в лучшей форме и на перерыв, связанный с матчами сборных, хочет уйти в хорошем настроении, добыв очередную домашнюю победу. «Крылья Советов» сейчас не самый удобный соперник для открытой атакующей игры. В их матчах редко забивается даже три гола, но ростовчане способны огорчить соперника хотя бы один или два раза. От гостей ждать ответной активности не приходится. Поэтому стоит присмотреться к ставке на победу «Ростова» и тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 4.30.

Прогноз и ставка на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» – «Крылья Советов» 17 сентября 2022 года

Обычно очные матчи этих команд совсем не радуют зрелищностью и результативным футболом. За последние пять лет в семи встречах футболисты всего один раз смогли забить больше двух мячей. Сейчас команда Валерия Карпина способна на большее – она до сих пор не проигрывает. «Крылья Советов» пока не могут выйти на победную тропу, но на неделе в Кубке самарцы обыграли «Зенит». Гости постараются сдержать нападение хозяев, у них это получается неплохо, уже девять игр подряд не пропускали больше двух мячей, однако очки в Ростове добыть едва ли смогут.

Ставка: победа «Ростова» и тотал меньше 2.5 мяча за 4.30.

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