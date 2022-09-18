«Ростов» — «Крылья Советов»: результат матча чемпионата России, какой счёт, кто забил

17 сентября состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимал самарские «Крылья Советов». Игра прошла на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск.

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Хозяева вышли вперёд уже в самом начале матча. На первой минуте отличился Хорен Байрамян после передачи Алексея Миронова. На 12-й минуте Сергей Пиняев смог сравнять счёт после передачи Максима Глушенкова.

На 68-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Полоз вывел команду вперёд, реализовав пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу подопечных Карпина со счётом 2:1.



После этого матча «Ростов» набирает 22 очка и вплотную подбирается к лидирующему «Зениту», перемещаясь на вторую строчку. У «Крыльев Советов» остаётся в активе 10 набранных очков и 10-е место чемпионата.

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