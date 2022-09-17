«Спартак» — «Локомотив». Абаскаль одержит первую победу в московском дерби

В карьере испанского специалиста это второе московское дерби, но в первом он проиграл. Будет повод для радости.

18 сентября состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив». Начало — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Локомотива» оценивается в 4.82. На ничью дают коэффициент 4.28.

Прогнозы на матчи дня — здесь.

Коэффициенты букмекеров на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» 18 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Локомотив» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» (18.09.2022)

«Локомотив» смог прервать неудачную серию, состоящую из трёх матчей, победой в серии пенальти над «Краснодаром» в Кубке России. Немного неожиданно, с учётом того, как трясёт клуб в последнее время. Железнодорожники в последние несколько лет идут по совсем непонятному пути. Неудивительно, что клуб так деградировал, но время от времени он ещё может демонстрировать хороший футбол и добиваться результата.

«Спартак» тоже был вынужден в Кубке исправляться за два поражения подряд в РПЛ, которые выбросили красно-белых из топ-3. Сначала «Зенит» уверенно обыграл соперника на его же территории. Потом Валерий Карпин, который в последнее время превращается в злого гения для «Спартака», со своим «Ростовом» разобрал столичный клуб (4:2).

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» с коэффициентом 2.65.

Гильермо Абаскалю сразу указали на все ошибки, быстро забыв отличный старт. Пришлось выпускать в Кубке состав, близкий к боевому, чтобы добыть победу и вернуть уверенность команде. Так и получилось, спустя три недели «Спартак» второй раз обыграл «Факел» с разницей в три мяча, но теперь не позволил сопернику даже забить. Это тоже хороший знак, к обороне красно-белых было очень много вопросов, и «сухим» матчем они показывают, что не всё так плохо.

В игре с «Факелом» дебютировал за новый клуб Миха Мевля, который как раз был призван укрепить оборону москвичей. Опытный и габаритный центральный защитник прекрасно знаком с РПЛ, и у руководства «Спартака» наверняка были надежды, что он сможет заиграть сразу, без времени на адаптацию. Первый матч Миха провёл успешно и хорошо взаимодействовал с Джикией. Вполне возможно, что Мевля выйдет и против «Локомотива», сменив Никиту Чернова, который выглядел самым слабым звеном в обороне «Спартака».

«Спартак», конечно, не идеален, к команде хватает вопросов, и последние матчи это только подчеркнули. Другое дело, что даже на фоне таких красно-белых ещё хуже выглядят железнодорожники. Полная неразбериха в управлении, не выдающийся состав, на который ещё и денег было потрачено немало. Неудивительно, что при таких раскладах результаты «Локо» гораздо ниже нормы.

«Спартаку» увеличат бюджет.

У «Локомотива» было всего два хороших матча: ничья с «Ростовом», ещё на старте сезона и разгром «Оренбурга». С натяжкой можно добавить последнюю встречу в Кубке с «Краснодаром». При этом со старта сезона железнодорожники добыли всего две победы. Обе над командами, которые были явно ниже классом. Неудивительно, что у клуба, который проигрывает три матча подряд, происходят изменения на тренерской скамье.

К отчётному матчу обе команды подходят не без кадровых потерь. «Спартаку» не повезло, у него не сыграет Виктор Мозес, но Абаскаль пообещал, что Зиньковский будет готов к дерби. «Локомотив» продолжает выступать без Гильерме и Рифата Жемалетдинова. Сломался и защитник Лукас Фассон, за которого летом заплатили € 3 млн.

Прогноз и ставки на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» 18 сентября 2022 года

«Спартак» может ошибаться и терять очки, но определённый уровень команда Абаскаля держит. Он выше того футбола, который демонстрируют железнодорожники. Кризисный и нестабильный «Локомотив» сейчас может стать лёгкой добычей для любого серьёзного соперника. «Спартаку» придётся повозиться, но победа от него никуда не денется. Обе команды в последних матчах стараются играть ярко, много забивают и часто пропускают. В последних 10 матчах у «Спартака» и «Локомотива» семь раз играл тотал больше 2.5 мяча, так что есть смысл добавить и его, чтобы коэффициент был побольше.

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 2.5 мяча за 2.43.

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