«Спартак» — «Локомотив». Абаскаль одержит первую победу в московском дерби

18 сентября состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив». Начало — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Локомотива» оценивается в 4.82. На ничью дают коэффициент 4.28.
Прогнозы на матчи дня — здесь.
Коэффициенты букмекеров на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» 18 сентября 2022 года
Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Локомотив» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.
Анализ и прогноз на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» (18.09.2022)
«Локомотив» смог прервать неудачную серию, состоящую из трёх матчей, победой в серии пенальти над «Краснодаром» в Кубке России. Немного неожиданно, с учётом того, как трясёт клуб в последнее время. Железнодорожники в последние несколько лет идут по совсем непонятному пути. Неудивительно, что клуб так деградировал, но время от времени он ещё может демонстрировать хороший футбол и добиваться результата.
«Спартак» тоже был вынужден в Кубке исправляться за два поражения подряд в РПЛ, которые выбросили красно-белых из топ-3. Сначала «Зенит» уверенно обыграл соперника на его же территории. Потом Валерий Карпин, который в последнее время превращается в злого гения для «Спартака», со своим «Ростовом» разобрал столичный клуб (4:2).
Виктор Гусев дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» с коэффициентом 2.65.
Гильермо Абаскалю сразу указали на все ошибки, быстро забыв отличный старт. Пришлось выпускать в Кубке состав, близкий к боевому, чтобы добыть победу и вернуть уверенность команде. Так и получилось, спустя три недели «Спартак» второй раз обыграл «Факел» с разницей в три мяча, но теперь не позволил сопернику даже забить. Это тоже хороший знак, к обороне красно-белых было очень много вопросов, и «сухим» матчем они показывают, что не всё так плохо.
В игре с «Факелом» дебютировал за новый клуб Миха Мевля, который как раз был призван укрепить оборону москвичей. Опытный и габаритный центральный защитник прекрасно знаком с РПЛ, и у руководства «Спартака» наверняка были надежды, что он сможет заиграть сразу, без времени на адаптацию. Первый матч Миха провёл успешно и хорошо взаимодействовал с Джикией. Вполне возможно, что Мевля выйдет и против «Локомотива», сменив Никиту Чернова, который выглядел самым слабым звеном в обороне «Спартака».
«Спартак», конечно, не идеален, к команде хватает вопросов, и последние матчи это только подчеркнули. Другое дело, что даже на фоне таких красно-белых ещё хуже выглядят железнодорожники. Полная неразбериха в управлении, не выдающийся состав, на который ещё и денег было потрачено немало. Неудивительно, что при таких раскладах результаты «Локо» гораздо ниже нормы.
У «Локомотива» было всего два хороших матча: ничья с «Ростовом», ещё на старте сезона и разгром «Оренбурга». С натяжкой можно добавить последнюю встречу в Кубке с «Краснодаром». При этом со старта сезона железнодорожники добыли всего две победы. Обе над командами, которые были явно ниже классом. Неудивительно, что у клуба, который проигрывает три матча подряд, происходят изменения на тренерской скамье.
К отчётному матчу обе команды подходят не без кадровых потерь. «Спартаку» не повезло, у него не сыграет Виктор Мозес, но Абаскаль пообещал, что Зиньковский будет готов к дерби. «Локомотив» продолжает выступать без Гильерме и Рифата Жемалетдинова. Сломался и защитник Лукас Фассон, за которого летом заплатили € 3 млн.
Прогноз и ставки на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» 18 сентября 2022 года
«Спартак» может ошибаться и терять очки, но определённый уровень команда Абаскаля держит. Он выше того футбола, который демонстрируют железнодорожники. Кризисный и нестабильный «Локомотив» сейчас может стать лёгкой добычей для любого серьёзного соперника. «Спартаку» придётся повозиться, но победа от него никуда не денется. Обе команды в последних матчах стараются играть ярко, много забивают и часто пропускают. В последних 10 матчах у «Спартака» и «Локомотива» семь раз играл тотал больше 2.5 мяча, так что есть смысл добавить и его, чтобы коэффициент был побольше.
Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 2.5 мяча за 2.43.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Торпедо» — ЦСКА с коэффициентом 8.50.
«Спартак» согласовал контракт с Эшуортом, он станет спортивным директором клуба.
Гендиректор «Спартака»: наша цель — чемпионство.
Червиченко: Эшуорт является русофобом.
- 17 сентября 2022
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:15
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
03:45
- 16 сентября 2022
-
23:20
-
22:38
-
22:10
-
21:40
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30