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«Газиантеп» — «Адана Демирспор»: результат матча, какой счёт, кто победил, играл ли Дзюба

«Газиантеп» — «Адана Демирспор»: результат матча, какой счёт, кто победил, играл ли Дзюба
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7 октября на стадионе «Газиантеп Арена» состоялся матч 9-го тура турецкой Суперлиги. Встречались местный «Газиантеп» и «Адана Демирспор». Финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

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Счёт в матче был открыт на 60-й минуте: отличился нападающий «Аданы» Бритт Ассомбалонга. Спустя девять минут Лазар Маркович сравнял счёт с паса Гюная Гювенча. На 78-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Газиантепа» Эртугрул Эрсой.

На 84-й минуте на поле появился Артём Дзюба, не игравший с 12 сентября. Россиянин пропустил три матча и в игре с «Газиантепом» отметиться результативными действиями за отведённое время не сумел.

«Адана Демирспор» набрала 18 очков в девяти матчах чемпионата Турции и занимает промежуточное первое место в турнирной таблице. «Газиантеп» (12) — девятый.

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