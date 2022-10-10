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«Амур» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Амур» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.01.

«Иногда, чтобы взяться за ум, команде надо подальше отъехать от родного дома. Это в полной мере относится к ЦСКА, который дома играл во что-то не совсем похожее на хоккей, а иногда даже совсем непохожее. Но стоило армейцам отправиться в дальневосточное турне, как у хоккеистов мгновенно наступило просветление в мозгах. Это было заметно ещё на полпути, когда ЦСКА всухую обыграл в Новосибирске «Сибирь». Следующим, кому досталось на орехи, стал «Адмирал», проигравший практически без шансов. Теперь на очереди «Амур».

Прогнозы на главные события дня.

Если ЦСКА и дальше будет играть так, как играет на этом выезде, то никаких проблем с хабаровчанами на стандартной российской «коробке» у красно-синих возникнуть не должно. В 10 последних междусобойчиках, состоявшихся в Хабаровске в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, ЦСКА забрал восемь. Причём чаще всего выигрывал основательно, с приличным преимуществом, тогда как «Амур» две свои победы одержал с минимальным преимуществом в счёте.

Если армейцы достаточно спокойно переиграли «адмиралов», то «Амур» оставил немало сил в своём матче с «Локомотивом». Пробивать стену головой очень трудозатратно и болезненно, но именно этим хабаровчане занимались весь предыдущий матч, причём безрезультатно.

Вывод: никаких предпосылок к успеху хозяев в предстоящем матче не существует. ЦСКА должен победить, причём сделать это в основное время и с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.

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