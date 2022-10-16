«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Примеры «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.90.

«Ливерпуль» в чемпионате пока не впечатляет и не так хорош, как в Лиге чемпионов, где команда смогла устроить разгром шотландскому «Рейнджерс» среди недели. Однако во внутреннем первенстве красные часто допускают осечки и теряют очки даже с представителями нижней части таблицы.

10 лучших прогнозов на воскресенье.

Коллектив очень достойно смотрится в атакующих построениях, но непозволительно много пропускает, да и с качеством футбола в концовках матчей есть некоторые недостатки, что явно не прибавляет оптимизма.

«Манчестер Сити» сейчас просто неудержим и находится в превосходных кондициях, имея потрясающую связку в нападении. Команда бежит в атаку большими силами, создаёт массу опасных моментов и забивает голы на любой вкус, не забывая и про оборону собственных ворот.

Отдельно хочу отметить потрясающие кондиции Эрлинга Холанда, который творит на поле фантастические вещи в плане результативности. Да и Фил Фоден старается не отставать от норвежца и тоже заслуживает похвалы.

На мой взгляд, в данный момент «Манчестер Сити» считается самым сильным клубом Европы, и остановить мощный ход «горожан» не под силу никому. «Ливерпуль» играет в родных стенах, но я считаю, что это не сильно поможет красным.

Вероятнее всего, проблемы хозяев в функциональной готовности и в качестве оборонительных рубежей обязательно скажутся при постоянной угрозе их воротам, и гости смогут добыть три очка по итогу.

Мой прогноз — победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.90».

Экспресс с коэффициентом 7.98 на АПЛ.

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Ман Сити».

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.60.

Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

Поражение Роналду в матче «МЮ» — «Ньюкасл» с коэффициентом 3.70.