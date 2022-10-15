«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Холанд покажет Салаху, кто правит в АПЛ

16 октября состоится матч 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех мерсисайдцев оценён экспертами тоже в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 16 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.44.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (16.10.2022)

Миновало уже 10 туров текущего розыгрыша английской Премьер-лиги. На 16 октября запланированы пять матчей 11-го тура. В одном из них на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. Главный арбитр — Энтони Тейлор.

Как мы помним, текущий сезон «Ливерпуль» начал с победы над «Манчестер Сити» (3:1) в Суперкубке Англии. С тех пор расклад сил изменился явно не в пользу мерсисайдцев. Набрал форму Роберто Фирмино, но это единственная хорошая новость. За семь встреч в чемпионате Англии он забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

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Всего же подопечные Юргена Клоппа провели восемь матчей в текущем сезоне АПЛ. Несмотря на старания Фирмино, лишь в двух из них одержали победы — над «Борнмутом» (9:0) и «Ньюкаслом» (2:1). Вничью они сыграли с «Фулхэмом» (2:2), «Кристал Пэлас» (1:1), «Эвертоном» (0:0) и «Брайтоном» (3:3). Уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Арсеналу» (2:3).



Относительно минувшего сезона качество футбола красных снизилось. Связано это в первую очередь с уходом одного из лидеров — Садио Мане. Заменить его должен был Дарвин Нуньес, но у него серьёзные проблемы с адаптацией в клубе. За девять матчей во всех официальных турнирах уругваец забил лишь три мяча и отдал одну голевую передачу.

По непонятным причинам сбавил Трент Александер-Арнольд. В прошлом сезоне он регулярно снабжал одноклубников точными передачами, чем приносил огромную пользу своей команде. За 32 матча в АПЛ латераль записал на свой счёт 12 ассистов. В этом же сезоне за 12 официальных встреч, с учётом всех турниров, он не отдал ни одной результативной передачи.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ман Сити» с коэффициентом 2.60.

В предстоящей игре защитник участия не примет. К сожалению для болельщиков «Ливерпуля», он и Жоэль Матип выбыли на две недели из-за полученных травм. Помимо них, в лазарете мерсисайдцев находятся: Артур, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Луис Диас. Потери ощутимые.

«Манчестер Сити» за девять матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии не потерпел ни одного поражения, при ничьих с «Ньюкаслом» (3:3) и «Астон Виллой» (1:1). Победы он одержал над «Вест Хэмом» (2:0), «Борнмутом» (4:0), «Кристал Пэлас» (4:2), «Ноттингем Форест» (6:0), «Вулверхэмптоном» (3:0), «Манчестер Юнайтед» (6:3) и «Саутгемптоном» (4:0).



За этот отрезок «горожане» пропустили девять мячей, а сами забили 33 — больше всех. 15 из них записал на свой счёт Эрлинг Холанд, приобретённый у дортмундской «Боруссии» этим летом. Также норвежец отметился тремя результативными передачами. На данный момент он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров чемпионата Англии и Лиги чемпионов.



Физически и технически одарённый форвард помог Хосепу Гвардиоле разгромить «Севилью» (4:0), обыграть бывший клуб — «Боруссию» Дортмунд (2:1), а также одержать крупную победу над «Копенгагеном» (5:0) в еврокубках. За эти три матча Эрлинг забил пять мячей.

Во встрече 4-го тура с «Копенгагеном» (0:0) Гвардиола решил оставить Холанда в запасе. Испанский специалист отметил, что норвежец закончил игру последнего тура АПЛ с «Саутгемптоном» уставшим и не успел восстановиться должным образом. На самом деле наставник просто захотел поберечь нападающего для предстоящего матча с «Ливерпулем», который гораздо важнее.

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Полагаем, сыграет П2 за коэффициент 1.88. В матче 1-го тура группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов мерсисайдцы разгромно уступили «Наполи» (1:4). «Манчестер Сити» ничуть не хуже, а то и лучше неаполитанцев. Помимо Холанда, пребывают в отличном тонусе и радуют результативностью другие ведущие игроки — Кевин Де Брёйне, Филип Фоден, Жоау Канселу и не только.

Прогноз и ставки на матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 16 октября 2022 года

«Ливерпуль» в текущем сезоне не может похвастаться хорошими результатами. Он очень нестабилен. Кроме того, мерсисайдцы терпят важные кадровые потери. «Манчестер Сити», в свою очередь, добыл отличные результаты в первых девяти турах АПЛ и стартовых четырёх турах группового этапа Лиги чемпионов. У «горожан» в составе есть неудержимый Эрлинг Холанд. Думаем, они отомстят красным за поражение в Суперкубке Англии.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.88.

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Экспресс с коэффициентом 13.0.

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Ман Сити».

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