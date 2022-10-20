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ЦСКА — «Торпедо»: результат матча Кубка России, какой счёт, кто победил, как сыграли

ЦСКА — «Торпедо»: результат матча Кубка России, какой счёт, кто победил, как сыграли
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19 октября состоялся матч четвёртого раунда Фонбет Кубка России между московскими ЦСКА и «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Экспресс с коэффициентом 4.78.

Автозаводцы открыли счёт в матче на 11-й минуте. Мяч начал летать по штрафной после подачи углового, после чего Максим Мухин попал Дамьену Ле Таллеку по ногам. VAR одобрил решение судьи назначить пенальти. Марио Чурич резко пробил с точки по центру на средней высоте. Владислав Тороп попытался зацепить мяч ногой, заваливаясь вправо от себя, но не смог отразить 11-метровый.

Армейцы сравняли счёт на 27-й минуте матча, однако арбитр отменил гол. После розыгрыша стандарта на левом фланге Егор Ушаков ворвался в штрафную и навесил на её дальний край. Там Хесус Медина прострелил к воротам, мяч рикошетом от ноги Егора Прошкина прилетел к Ивану Облякову, который резким ударом в касание пробил голкипера. После просмотра видеоповтора арбитр отменил гол из-за офсайда у игрока ЦСКА.

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