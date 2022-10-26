ПСВ — «Арсенал»: какой канал покажет матч Лиги Европы, во сколько начало

27 октября состоится матч Лиги Европы, в котором сыграют ПСВ и «Арсенал». Начало запланировано на 19:45 мск. Прямую трансляцию этой игры покажет телеканал «Матч!».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.46. Успех хозяев оценивается в 2.85. На ничью дают коэффициент 3.70.
Букмекеры считают, что матч ПСВ — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.24.
Если забьёт команда Руда ван Нистелроя, сыграет коэффициент 1.26. На гол гостей в букмекерских конторах можно поставить с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.59.
Рабочие экспрессы на футбол.
В «Динамо» исключили вероятность трансфера Сердара Азмуна.
Главный тренер «Спортинга»: у нас нет денег на Криштиану Роналду.
Стало известно, почему Дзюба не попал в заявку «Аданы» на матч с «Коньяспором».
- 26 октября 2022
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00