«Каролина» — «Айлендерс»: прогноз Павла Лысенкова на встречу НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Каролина» и «Айлендерс».



Ставка: победа «Каролины» и ТБ 5.5 за 2.75.



«В последнем матче «Нью-Йорк Айлендерс» сыграл здорово, когда голкипер Илья Сорокин отразил все броски и принёс победу над «Нью-Йорк Рейнджерс». Правда, до этого у «Айлендерс» были три поражения подряд, и в целом эта команда не хватает звёзд с неба.

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«Каролина» выглядит гораздо интереснее, очков собирает больше, в атаке играет веселее. К тому же команда отдыхала аж три дня перед этой домашней игрой. А вот «Айлендерс» проведут с учётом следующей игры сразу три матча за четыре дня, и тут важно грамотно распределить силы.



Я бы скорее поверил в то, что форвард «Каролины» Андрей Свечников забьёт парочку голов, чем Сорокин сделает ещё один «сухарь».



Я бы в этом матче взял кэф 2.75 на то, что «Каролина» победит в основное время, а тотал составит больше 5.5 шайбы», — сказал Лысенков.

Прогноз на матч «Витязь» — «Динамо Минск» с коэффициентом 3.65.

Прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Тампа» с коэффициентом 3.48.