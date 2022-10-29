Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис: прогноз Дмитрия Кудряшова на бой

Российский экс-претендент на титул в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), боксёр Дмитрий Кудряшов сделал прогноз на бой Василий Ломаченко – Джэмейн Ортис.

Ставка: победа Ломаченко по очкам за 1.85.

«Я смотрел бои Ортиса и анализировал его сильные стороны. Не думаю, что габариты американца станут для Василия проблемой. Прошлый бой Ортис боксировал с Джамелом Херрингом. Он тоже не крупный боксёр, и не сказать, что Джамейн имел преимущество за счёт антропометрии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Всё-таки Ортис – это боксёр, который работает за счёт техники. Поэтому габариты не будут решающим фактором. Касаемо американца, если бы это был не Вася, Джэмейна можно было бы назвать неудобным боксёром, потому что он меняет стойки и опускает руки.

Но Ломаченко сам из космоса, он настолько нестандартен и настолько умеет приспосабливаться к ситуации в ринге, что Ортис запутается сам. На первый план выйдут недостаток опыта американца и отсутствие больших боёв.

Ключевой момент, как на Василия повлияло всё то, что происходило вокруг него вне бокса, это ситуация в стране. На это он не мог не реагировать. На фоне «хай-тека» Ломаченко техничный Ортис не будет выглядеть таким техничным.

Не могу назвать Ортиса бьющим боксёром просто исходя из его послужного списка – восемь нокаутов в 17 боях. Ломаченко ставку на нокаут тоже не делает. Несмотря на простой, это будет победа Василия по очкам с большим отрывом с выигрышем практически в каждом раунде».

Экспресс с коэффициентом 9.17.

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