Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес. С Канело было легче

Бой за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA между Дмитрием Биволом и Хильберто Рамиресом состоится 5 ноября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — не ранее 00:00 мск.

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Бой покажут на стриминговой платформе DAZN. В прямом эфире на территории России его покажет Первый канал.

Букмекеры считают Дмитрия Бивола явным фаворитом. Ставки на победу российского боксёра принимаются с коэффициентом 1.27. Шансы Хильберто Рамиреса оценены в 3.55. Тем не менее эксперты в своих прогнозах предрекают непростое испытание. А кое-кто и вовсе ставит на Рамиреса, даже несмотря на то, что Бивол победил Канело. Изучаем прогнозы экспертов!

За Бивола

Победа над Саулем Альваресом автоматически вознесла Дмитрия Бивола в ранг топовых боксёров. Теперь на его пути Хильберто Рамирес. Конечно, это не настолько раскрученный боец в сравнении с Канело, но лёгкой прогулки ждать не стоит. Однако большинство экспертов на стороне россиянина. Так, промоутер Эдди Хирн считает нашего соотечественника небольшим фаворитом.

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«Нас ожидает потрясающий вечер бокса. Бой Бивола и Рамиреса — один из главных матчей года. До победы Бивола над Канело я думал, что шансы на его победу в поединке с Рамиресом — 50 на 50. Теперь, когда Бивол закрепился в списке лучших бойцов вне зависимости от категории, я считаю, что он небольшой фаворит. Но Рамирес выглядит потрясающе. Он в отличной форме, он бывший чемпион мира. Это хороший бой. Весь мир должен с нетерпением ждать этого противостояния», — сказал Хирн.

Российский тяжеловес Сергей Кузьмин уверен в победе Бивола.

«Дмитрий будет уничтожать мексиканца, потому что на его пути сейчас обязательный претендент в лице Рамиреса. Это боец с 44 боями и нулём в графе поражений. Терпеливый, как любой мексиканец. Бьющий, имеющий удар, но медленный, стоящий на ногах. Я считаю, что не с лёгкостью, но с явным преимуществом Дмитрий разберётся с ним», — заявил Кузьмин.

Российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов предрекает победу Бивола по очкам.

«Мне кажется, Рамирес опаснее Альвареса в силу своих размеров. Как говорится, большой хороший боксёр всегда побьёт маленького. С Рамиресом будет сложнее физически и физиологически. Рамирес высокий и крупный для этой категории. К тому же он левша.

Мексиканец опасен ударами в корпус, он может подломить. Это применимо к боксёру, который стоит напротив Рамиреса. Бивол стоять не будет, Дмитрий хорошо чувствует момент. Как только ему грозит опасность, он разрывает дистанцию, и сопернику остаётся только вести бой с тенью. Бивол нивелирует все преимущества мексиканца. К тому же Хильберто пропускал правый прямой от Юнески Гонсалеса, а у Дмитрия хорошая передняя рука, что является неприятным козырем для левши-соперника. Вижу в этом поединке победу Бивола по очкам», — подчеркнул Кудряшов.

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Украинец Александр Гвоздик высказал своё мнение коротко, но определённо.

«Рамирес — проходимый боец. Победа Бивола в непростом бою? Думаю, да», — сказал Гвоздик.

Поддерживает Бивола и российский боец кулачной лиги Bare Knuckle FC Евгений Курданов.

«Мне тоже кажется, что Рамирес опаснее, чем Канело. Потому что он в два раза больше. Но я отдаю предпочтение Диме. Дима встречался с более серьёзными бойцами, чем тот же Рамирес, а сам Хильберто — нет.

Рамирес большой, но в боксе это не сильно помогает. Если встречаются два хороших боксёра, выигрывает более мастеровитый. А Рамирес точно не более мастеровит, чем Бивол. Я думаю, что это опасный соперник, который тяжело бьёт и имеет впечатляющую антропометрию, но Дима в самом расцвете сил. И я полагаю, что Бивол выиграет», — отметил Курданов.

За Рамиреса

Но есть и те, кто ставит на победу Рамиреса. Правда, надо сказать, что это лица заинтересованные.

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Бывший чемпион мира по боксу во второй средней весовой категории Дэвид Бенавидес будет болеть за своего друга Рамиреса.

«Я поставлю на Рамиреса в данном поединке, ведь он мой большой друг. Я хочу, чтобы он победил. Однако это будет очень тяжёлый бой. У кого будет больше воля к победе, тот и одержит её. Рамиресу следует сокращать дистанцию и резать углы, потому что у Бивола отличные ноги», — заявил Бенавидес.

Ну и Оскар де ла Хойя. Легендарный в прошлом боксёр, а ныне промоутер тоже верит в Рамиреса.

«Я вижу, как Бивол пытается держаться и двигаться так же, как он это делал в бою с Саулем Альваресом, но вы должны иметь в виду, что Рамирес намного крупнее и сильнее. Одна вещь, которую Альварес делал неправильно, так это то, что он наносил один удар за раз, пытаясь отправить Бивола в нокаут. Рамирес нанесёт четыре, пять, шесть ударов. Он просто задушит Бивола. Мне кажется, ринг окажется маленьким для Дмитрия», – подчеркнул де ла Хойя.

Итак, правда ли, что Хильберто Рамирес окажется куда более серьёзным соперником для Дмитрия Бивола, нежели Сауль Альварес? Скоро узнаем. Удачных ставок!

Экспресс с коэффициентом 12.0.

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