Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис: где смотреть онлайн, во сколько начало боя, трансляция

В ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится большой боксёрский вечер.
В главном бою украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) встретится с американцем Джэмейном Ортисом (16-0-1, 8 KO). Начало боя — приблизительно в 5:00 мск.
В прямом эфире поединок можно будет посмотреть через стриминговые сервисы ESPN+ и FITE.TV. В России официальной трансляции не будет.
Последний бой Ломаченко состоялся 11 декабря 2021 года. Василий победил судейским решением экс-чемпиона Ричарда Комми (30-4-1, 27 KO) из Ганы. Ортис в последний раз выходил на ринг 21 мая 2022 года. Он бился с соотечественником Джамелом Херрингом (23-4, 11 KO). Джэмейн добыл победу единогласным судейским вердиктом.
Букмекеры не сомневаются в победе украинского боксёра и предлагают на него коэффициент 1.04. Поставить на сенсационную победу американца можно с коэффициентом 11.5.
Эксперты считают, что поединок продлится всю дистанцию. На тотал больше 11.5 раунда предлагают поставить за 1.75. Тотал меньше 11.5 раунда оценён в 1.98.
Досрочная победа Ломаченко оценена в 2.05, а если Ортис финиширует украинца, то сыграет коэффициент 20.0.
Экспресс с коэффициентом 6.45.
Прогноз на бой Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис.
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