Эксперты «Фонбет» назвали сборную с худшей обороной на ЧМ-2022 в Катаре

До старта чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре осталось меньше месяца. Букмекеры предлагают всё новые варианты для ставок. Так, эксперты «Фонбет» предлагают угадать команду, которая пропустит больше всего голов на мундиале.

Лучшие прогнозы на сегодня.



По оценке аналитиков, главный претендент на звание худшей команды по игре в обороне — сборная Саудовской Аравии. Поставить на эту команду можно за 9.00. На групповом турнире саудитам предстоит встретиться с Аргентиной, Мексикой и Польшей.



Сделать ставку на то, что больше всего голов пропустит Япония, можно за 10.00. У японцев сложная группа: им предстоит сыграть с Испанией, Германией, а также Коста-Рикой. Кстати, на последних коэффициент 11.00, с такой же цифрой можно сделать ставку на Канаду.



За 13.00 можно поставить на команды Туниса или Катара, а вероятность того, что худшая оборона будет у Австралии, оценивают коэффициентом 15.00.



Экспресс с коэффициентом 5.44.



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Прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 6.85.



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