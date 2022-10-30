Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

ЧМ-2022 по футболу в Катаре, кто с кем сыграет, состав групп, расписание, даты матчей

ЧМ-2022 по футболу: без «групп смерти» и с привычным фаворитом — Бразилией
Пётр Кондаков
ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Комментарии
Жаль только, что без сборной России.

Совсем скоро внимание всех футбольных болельщиков будет приковано к Катару, где пройдёт чемпионат мира по футболу — 2022. Рассказываем самые важные вещи о предстоящем мундиале.

Где пройдёт ЧМ-2022 по футболу

22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль. Из-за сильной летней жары в Катаре этот чемпионат мира будет проходить с конца ноября до середины декабря.

Даты чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре

Чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Когда финал ЧМ-2022, кто сыграет в матче-открытии

Матчи ЧМ-2022 пройдут на восьми стадионах в пяти городах: Дохе, Лусаиле, Эль-Хауре, Эль-Вакре и Эр-Райяне. В матче-открытии турнира 20 ноября встретятся команды Катара и Эквадора. Игра начнётся в 19:00 мск.

Финальный матч состоится 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

Где смотреть чемпионат мира по футболу — 2022

Все матчи ЧМ-2022 по футболу на территории России покажут телеканалы холдинга «Матч!».

Почему на ЧМ-2022 не сыграет сборная России

Сборная России должна была сыграть стыковые матчи за право сыграть в финальной части ЧМ-2022, однако команду Валерия Карпина отстранили из-за украинского конфликта.

Кто с кем сыграет на ЧМ-2022

Состав групп по итогам жеребьёвки выглядит следующим образом:

Группа A: Эквадор, Сенегал, Нидерланды, Катар.
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.
Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Какая «группа смерти» на ЧМ-2022

Обычно «группой смерти» называют квартет, в котором играют минимум три сильные команды. В этом плане такой группы на ЧМ-2022 нет. Но можно выделить квартет Е, где встретятся Испания, Германия, Япония и Коста-Рика.

Кто фаворит ЧМ-2022

Эксперты букмекерских контор считают главным претендентом на победу сборную Бразилии. Поставить на команду Тите можно с коэффициентом 6.50. Также в числе фаворитов сборные Франции (коэффициент 7.50), Аргентины (8.50) и Англии (8.50). За 10.00 можно сделать ставку на сборную Испании, а на Германию дают коэффициент 12.00.

Шансы команды Нидерландов аналитики оценили коэффициентом 15.00. За 17.00 можно поставить на Бельгию или Португалию.

1
0
1
0
0
0
Поделиться
Теги Ставки Прогнозы Бесплатные прогнозы •••

Заглавное фото: Justin Setterfield/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022