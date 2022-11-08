«Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ в Нижнекамске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 6.5 за 2.45.



«Ох, нелёгкая эта работа – из болота тащить бегемота». Эти строки Корнея Чуковского знакомы всем с детства. Но я вам докладываю, что тащить из болота «Ак Барс» ещё труднее. И труднее ещё и потому, что того бегемота тащили всем миром, а «Ак Барс» может тащить только «Нефтехимик», да и то считаное количество раз в сезоне.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Тут мы и имеем как раз тот случай. Когда мнение «Нефтехимика» в расчёт не берётся, когда он должен на блюдечке с голубой каёмочкой принести «старшему брату» два очка и при этом не жужжать. Причём даже вариант, когда вместе с двумя очками «Ак Барсу» нижнекамцы принесут ещё одно очко себе, ни в коем случае не прокатывает. Победа «больших татар» должна быть однозначной и убедительной – иначе в Казани не поймут.



То есть тут даже лезть в статистику не имеет никакого смысла. Потому что задача решается на республиканском уровне и не имеет ни для кого двойного толкования. Нет, визуально, конечно, «Нефтехимик» окажет «старшему брату» ожесточённое сопротивление. И, вполне может так случиться, что вообще будет вести в счёте. Но самое позднее в третьем периоде всё придёт к заданному результату, а если у «Ак Барса» в это время не пойдут голы, то «Нефтехимик» сам забьёт себе столько, сколько нужно для победы «Ак Барса» в основное время. В этом и есть смысл моего прогноза: гостевая победа казанцев в основное время. Со средним тоталом, который вряд ли превысит 6.5», — сказал Лебедев.



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