«Осасуна» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Осасуна» — «Барселона» в 14-м туре испанской Примеры сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.28.



«В Испании очень плотный график, отдыхать командам некогда. «Барселона» только играла в субботу с «Альмерией», был непростой матч, который стал последним для Жерара Пике, дожать соперника удалось только во втором тайме. А сейчас уже нужно ехать на встречу с «Осасуной», которая, между прочим, идет аж на пятом месте.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Осасуна» очень здорово пока выглядит – отняла очки у «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», хотя играла во втором тайме вдесятером. И в последних 4 встречах «Осасуна» взяла 10 очков, в выходные удалось выиграть в Виго у «Сельты» — 2:1. Серьезный соперник.



Но все-таки я порекомендую взять «Барсу» с форой (-1,5) мяча. Коэффициент очень хороший. Главная причина – это то, что матч играется посреди недели. У каталонцев скамейка гораздо длиннее, это для всех очевидно. «Осасуна» к такому графику не очень привычна, ей удобнее играть раз в неделю. «Барселона» же почувствовала вкус крови «Реала», который ошибся в прошлом туре, и это придает ей уверенности», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 5.64.

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