«Осасуна» — «Барселона». Худший жребий испортит настроение Хави

8 ноября состоится матч 14-го тура испанской Примеры «Осасуна» — «Барселона». Начало – в 23:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сине-гранатовых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех хозяев оценивается в 6.85. На ничью дают коэффициент 4.95.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура испанской Примеры «Осасуна» — «Барселона» 8 ноября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 14-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Барселона» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Барселона» (8.11.2022)

Перед паузой на ЧМ-2022 испанская Примера играет в режиме нон-стоп. 8 ноября пройдёт ключевая встреча 14-го тура «Осасуна» — «Барселона». Матч начнётся в 23:30 мск на стадионе «Эль-Садар». На домашней арене памплонцы набрали 15 очков за семь встреч, что должно насторожить Хави и его подопечных.

В минувшем туре «Осасуна» доказала недоброжелателям, что обладает одной из лучших защитных линий в испанском первенстве. Подопечные Хагобы Аррасате на выезде сумели нейтрализовать главные козыри «Сельты» и в ходе быстрых контратак дважды огорчили соперника забитыми мячами. Успех в Виго позволил хозяевам занять пятую строчку турнирной таблицы.

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«Осасуна» старается действовать на высоких скоростях и применяет коллективный прессинг. Игроки не теряют концентрацию и не оставляют соперникам шансов атаковать ворота голкипера без сопротивления. Нападающие находятся под плотной опекой и имеют минимум времени для принятия решений.

Памплонцы без опасений подходят к игре с «Барселоной». Они уже увезли ничью из Мадрида, остановив Бензема и его партнёров. Напомним, встреча с «Реалом» принесла хозяевам ничью (1:1). Весьма вероятно, что тренерский штаб под руководством Аррасате возьмёт за основу тактические построения из игры с подопечными Карло Анчелотти.

Наверняка изучил игру «Осасуны» и наставник сине-гранатовых Хави. Ему предстоит найти слабые места у соперника и не допустить провалов в собственной защите. Теперь у команды нет Пике, завершившего карьеру, поэтому на Маркоса Алонсо и Андреаса Кристенсена ложится дополнительная нагрузка и ответственность.

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Вылет из Лиги чемпионов должен мобилизовать команду под управлением Хави. Клуб будет доминировать в матче, но разгромить тактически подкованного соперника не получится. Тем не менее всего четыре пропущенных мяча за 13 туров практически гарантируют каталонцам положительный результат встречи.

История очных встреч «Осасуны» и «Барселоны» состоит из 26 игр. На стороне сине-гранатовых серьёзное преимущество. Они обыграли памплонцев в 17 матчах. Хозяева одержали победы в трёх играх, а шесть встреч завершились ничейным результатом. Разница забитых мячей 70:17 в пользу подопечных Хави.

«Барселона», вылетев из Лиги чемпионов, поставила только одну цель на сезон — победу в Примере. Подопечные Хави обладают лучшей защитой в чемпионате и эффективно реализуют голевые моменты. Тем не менее «Осасуна» не станет лёгкой мишенью, поскольку хозяева умеют нейтрализовывать сильные стороны соперника.

Весьма вероятно, что исход игры решит один или два забитых мяча. Рекомендуем обратить внимание на ставку: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.39. «Барселона» узнала своего соперника в Лиге Европы, которым стал «Манчестер Юнайтед» с Роналду. Хави сказал, что это худший жребий и он расстроен этим. Этот момент тоже отразится на результатах.

Прогноз и ставки на матч испанской Примеры «Осасуна» — «Барселона» 8 ноября 2022 года

«Барселона» в национальном первенстве убирает соперников с дороги без особых проблем. Но «Осасуна» обладает одной из лучших защитных линий в испанском чемпионате и вряд ли позволит форвардам каталонцев без проблем атаковать свои ворота. В соперничестве двух клубов с крепкой обороной много забитых мячей ждать не приходится.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.39.

Экспресс с коэффициентом 6.37.

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