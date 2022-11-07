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«Осасуна» — «Барселона», прогноз на матч Примеры 8 ноября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Осасуна» — «Барселона». Худший жребий испортит настроение Хави
Николай Павлов
«Осасуна» — «Барселона»: прогноз на матч Примеры
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Расстроенные жеребьёвкой каталонцы вряд ли будут в настроении учинить разгром.

8 ноября состоится матч 14-го тура испанской Примеры «Осасуна» — «Барселона». Начало – в 23:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сине-гранатовых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех хозяев оценивается в 6.85. На ничью дают коэффициент 4.95.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура испанской Примеры «Осасуна» — «Барселона» 8 ноября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 14-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Барселона» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Барселона» (8.11.2022)

Испания - Примера. 14-й тур
08 ноября 2022, вторник. 23:30 МСК
Осасуна
Памплона
Не начался
Барселона
Барселона

Перед паузой на ЧМ-2022 испанская Примера играет в режиме нон-стоп. 8 ноября пройдёт ключевая встреча 14-го тура «Осасуна» — «Барселона». Матч начнётся в 23:30 мск на стадионе «Эль-Садар». На домашней арене памплонцы набрали 15 очков за семь встреч, что должно насторожить Хави и его подопечных.

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В минувшем туре «Осасуна» доказала недоброжелателям, что обладает одной из лучших защитных линий в испанском первенстве. Подопечные Хагобы Аррасате на выезде сумели нейтрализовать главные козыри «Сельты» и в ходе быстрых контратак дважды огорчили соперника забитыми мячами. Успех в Виго позволил хозяевам занять пятую строчку турнирной таблицы.

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«Осасуна» старается действовать на высоких скоростях и применяет коллективный прессинг. Игроки не теряют концентрацию и не оставляют соперникам шансов атаковать ворота голкипера без сопротивления. Нападающие находятся под плотной опекой и имеют минимум времени для принятия решений.

Памплонцы без опасений подходят к игре с «Барселоной». Они уже увезли ничью из Мадрида, остановив Бензема и его партнёров. Напомним, встреча с «Реалом» принесла хозяевам ничью (1:1). Весьма вероятно, что тренерский штаб под руководством Аррасате возьмёт за основу тактические построения из игры с подопечными Карло Анчелотти.

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Наверняка изучил игру «Осасуны» и наставник сине-гранатовых Хави. Ему предстоит найти слабые места у соперника и не допустить провалов в собственной защите. Теперь у команды нет Пике, завершившего карьеру, поэтому на Маркоса Алонсо и Андреаса Кристенсена ложится дополнительная нагрузка и ответственность.

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Вылет из Лиги чемпионов должен мобилизовать команду под управлением Хави. Клуб будет доминировать в матче, но разгромить тактически подкованного соперника не получится. Тем не менее всего четыре пропущенных мяча за 13 туров практически гарантируют каталонцам положительный результат встречи.

История очных встреч «Осасуны» и «Барселоны» состоит из 26 игр. На стороне сине-гранатовых серьёзное преимущество. Они обыграли памплонцев в 17 матчах. Хозяева одержали победы в трёх играх, а шесть встреч завершились ничейным результатом. Разница забитых мячей 70:17 в пользу подопечных Хави.

«Барселона», вылетев из Лиги чемпионов, поставила только одну цель на сезон — победу в Примере. Подопечные Хави обладают лучшей защитой в чемпионате и эффективно реализуют голевые моменты. Тем не менее «Осасуна» не станет лёгкой мишенью, поскольку хозяева умеют нейтрализовывать сильные стороны соперника.

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Весьма вероятно, что исход игры решит один или два забитых мяча. Рекомендуем обратить внимание на ставку: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.39. «Барселона» узнала своего соперника в Лиге Европы, которым стал «Манчестер Юнайтед» с Роналду. Хави сказал, что это худший жребий и он расстроен этим. Этот момент тоже отразится на результатах.

Прогноз и ставки на матч испанской Примеры «Осасуна» — «Барселона» 8 ноября 2022 года

«Барселона» в национальном первенстве убирает соперников с дороги без особых проблем. Но «Осасуна» обладает одной из лучших защитных линий в испанском чемпионате и вряд ли позволит форвардам каталонцев без проблем атаковать свои ворота. В соперничестве двух клубов с крепкой обороной много забитых мячей ждать не приходится.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.39.

Экспресс с коэффициентом 6.37.

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Заглавное фото: Soccrates/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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