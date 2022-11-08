«Нефтехимик» — «Ак Барс»: смотреть онлайн матч КХЛ, прямая трансляция, какой канал покажет

8 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале KHL Prime.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.93. На победу нижнекамцев эксперты предлагают коэффициент 3.70.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.34.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.
Экспресс с коэффициентом 5.64.
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