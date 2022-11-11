«Торпедо» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Нижнем Новгороде в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Торпедо» принимало на своём льду «Ак Барс» в 1000-м для казанцев матче. Победу со счётом 6:4 (4:1, 2:2, 0:1) одержали хозяева.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Первый период «Торпедо» выиграло со счётом 4:1. За нижегородцев отличились Ю Сато, Егор Виноградов, Сергей Гончарук и Николай Коваленко. За «Ак Барс» забросил Станислав Галиев.
Во втором периоде команды дважды огорчили друг друга. У казанцев забрасывали Вячеслав Войнов и Станислав Галиев, сделавший дубль. У «Торпедо» забили Максим Летунов и Данил Веряев.
На седьмой минуте третьего периода четвёртую шайбу гостей забросил Максим Быков с передачи Даниса Зарипова.
Экспресс с коэффициентом 11.68.
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