«Динамо» — ЦСКА: фрибет 2000 рублей к матчу РПЛ
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13 ноября пройдёт матч 17-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА. Начало — в 19:30 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
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Рекламодатель — ООО «ФОНКОР»
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Комментарии
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