«Аталанта» — «Интер»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч «Аталанта» — «Интер».
Ставка: победа «Интера» за 2.34.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Аталанта» в последних турах чемпионата стала проявлять признаки усталости и начала проигрывать направо и налево. Если поражения от «Наполи» и «Лацио» ещё можно понять, то проигрыш «Лечче» заставляет задуматься о кондициях футболистов в концовке первой части сезона. Клуб ожидает очередное непростое испытание в лице «Интера», который рвётся в зону Лиги чемпионов и будет настроен очень решительно.
«Интер» после неудачи в Турине быстро собрался с силами и разгромил среди недели «Болонью» в родных стенах. Миланцы очень солидно смотрелись в атаке и реализовали практически всё, что создали. Теперь команду отделяет всего один балл от первой четвёрки таблицы, и она прибудет в Бергамо исключительно за тремя очками в надежде подвинуть кого-то из конкурентов и завершить год на позитивной ноте.
На мой взгляд, в этой паре стоит отдать предпочтение именно гостевому коллективу. «Интер» более стабилен и демонстрирует значительно более интересный футбол на осеннем отрезке сезона. Да и класс миланцев явно выше, чем у противника.
Да, «Аталанта» может настроиться на отдельную схватку, но вряд ли хозяевам стоит реально рассчитывать на взятие очков — уж слишком велика разница в качестве и уровне игры в данное время. Мой прогноз — победа «Интера» за коэффициент 2.34».
Экспресс с коэффициентом 14.21.
Прогноз на матч «Рома» — «Торино» с коэффициентом 8.20.
Прогноз на дерби «Динамо» — ЦСКА с коэффициентом 3.88.
Александр Бубнов сделал прогноз на дерби «Динамо» — ЦСКА.
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