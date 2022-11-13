«Аталанта» — «Интер»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч «Аталанта» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 2.34.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Аталанта» в последних турах чемпионата стала проявлять признаки усталости и начала проигрывать направо и налево. Если поражения от «Наполи» и «Лацио» ещё можно понять, то проигрыш «Лечче» заставляет задуматься о кондициях футболистов в концовке первой части сезона. Клуб ожидает очередное непростое испытание в лице «Интера», который рвётся в зону Лиги чемпионов и будет настроен очень решительно.

«Интер» после неудачи в Турине быстро собрался с силами и разгромил среди недели «Болонью» в родных стенах. Миланцы очень солидно смотрелись в атаке и реализовали практически всё, что создали. Теперь команду отделяет всего один балл от первой четвёрки таблицы, и она прибудет в Бергамо исключительно за тремя очками в надежде подвинуть кого-то из конкурентов и завершить год на позитивной ноте.

На мой взгляд, в этой паре стоит отдать предпочтение именно гостевому коллективу. «Интер» более стабилен и демонстрирует значительно более интересный футбол на осеннем отрезке сезона. Да и класс миланцев явно выше, чем у противника.

Да, «Аталанта» может настроиться на отдельную схватку, но вряд ли хозяевам стоит реально рассчитывать на взятие очков — уж слишком велика разница в качестве и уровне игры в данное время. Мой прогноз — победа «Интера» за коэффициент 2.34».

Экспресс с коэффициентом 14.21.

Прогноз на матч «Рома» — «Торино» с коэффициентом 8.20.

Прогноз на дерби «Динамо» — ЦСКА с коэффициентом 3.88.

Александр Бубнов сделал прогноз на дерби «Динамо» — ЦСКА.

Прогноз на матч «Химки» — «Сочи» с коэффициентом 4.05.