Экспресс на РПЛ с коэффициентом 22.2: Гогниев и Роналду пропустят самое интересное

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13 ноября продолжается футбольный уикенд, после которого все чемпионаты уходят на зимние каникулы. Остаётся немного времени до старта ЧМ-2022 в Катаре. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 22.2 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Сочи» 13 ноября

«Химки» в минувшем туре совершили настоящее чудо — команда завершила чёрную серию без поражений. Для этого Глушакову и его партнёрам предстояло дождаться визита «Оренбурга», который беспомощен на выезде. Руденко и Магомедов нашли брешь в обороне соперника и принесли победу «Химкам» со счётом 2:0.



«Сочи» находится в кризисе. Команда перестала выполнять без ошибок самые простые тактические и технические приёмы. Это привело к тому, что гости сумели одержать победу только в одном из последних 10 официальных матчей. На выезде «Сочи» и вовсе играет безобразно — шесть поражений в семи последних встречах. В минувшем туре «Сочи» неожиданно дал серьёзный отпор «Спартаку» и завершил матч вничью (1:1).

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«Химки» после победы в минувшем туре воспрянут духом и почувствуют себя увереннее. Тем не менее «Сочи» также не проигрывает в двух матчах кряду. Соперникам не удастся выявить победителя. В пользу нашего варианта история личных встреч — четыре из последних пяти игр на поле красно-чёрных завершились ничейным исходом. Рекомендуем изучить ставку «ничья» за коэффициент 4.08.

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА 13 ноября

«Динамо» в минувшем туре не удалось продлить серию побед. В очередной раз вмешался в дело Валерий Карпин со своим «Ростовом», который обыграл бело-голубых со счётом 2:1. Таким образом, подопечным Славиши Йокановича не удалось обойти ЦСКА в турнирной таблице. Они на шестом месте с 26 очками. Отметим для нашего прогноза удачную игру «Динамо» на домашней арене — четыре победы в пяти последних встречах.

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ЦСКА явно попал в игровой кризис — гости выиграли всего в одном из последних пяти матчей РПЛ. После трёх ничейных исходов подряд подопечные Федотова с большим трудом обыграли в дерби «Локомотив» с минимальным счётом 1:0. Казалось, что команда подхватит победный импульс и устремится вслед за красно-белыми, но «Пари НН» в минувшем туре разрушил мечты болельщиков. ЦСКА уступил клубу из Нижнего Новгорода 0:1.

«Динамо» на своём поле действует агрессивно и с первых минут давит соперника прессингом. Четыре победы в пяти последних домашних встречах подтверждают наш вывод. Рекомендуем изучить ставку на победу «Динамо» за коэффициент 2.88.

Прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «МЮ» 13 ноября

Чем ближе чемпионат мира, тем больше внимания к основным его участникам. В матчах «МЮ» внимание приковано к Криштиану Роналду, даже если он на скамейке запасных. Вот только Эрик тен Хаг не может ответить на вопрос, сыграет ли португалец в последнем матче перед паузой. Состоявшуюся в четверг встречу с «Астон Виллой» Роналду пропустил, как сообщается, по причине болезни.

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Команда прекрасно справилась и без него. «МЮ» отомстил «Астон Вилле» за поражение в прошлом туре АПЛ и выбил её из Кубка лиги со счётом 4:2. За манкунианцев забивали Антони Марсьяль, Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд. Понимая, что «Фулхэм» не играл посреди недели, Эрик тен Хаг отступил от своих принципов выпускать основу даже на второстепенные турниры и сделал семь изменений по сравнению с матчем АПЛ.

«Фулхэм» в текущем сезоне неплохо выступает дома. Лишь «Ньюкасл» увёз с «Крэйвен Коттедж» три очка. Все остальные визитёры теряли здесь очки, в том числе «Ливерпуль» и «Брайтон». Но весьма показательно, что «сороки» были единственной командой из первой пятёрки чемпионата, с которой «Фулхэм» играл дома в текущем сезоне. «Манчестер Юнайтед» как раз идёт на пятом месте.



В пяти из семи последних домашних матчей «Фулхэма» забивали обе команды. В четырёх последних выездных встречах «МЮ» в АПЛ забивали обе команды. Последний раз «Фулхэм» обыгрывал «МЮ» в декабре 2009 года. После этого команды провели 14 встреч. «Красные дьяволы» выиграли в 11 матчах и трижды сыграли вничью.

С учётом травмы лучшего бомбардира «Фулхэма» Александра Митровича, можно зайти простой ставкой на победу гостей. Коэффициент на неё 1.88.

Экспресс на матч 13 ноября:

Ставка 1: ничья в матче «Химки» — «Сочи» за 4.08.

Ставка 2: победа «Динамо» в дерби с ЦСКА за 2.88.

Ставка 3: победа «МЮ» в матче с «Фулхэмом» за 1.89.

Общий коэффициент: 4.08 Х 2.88 Х 1.89 = 22.2.

Экспресс с коэффициентом 10.53.

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