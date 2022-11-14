Эксперты оценили шансы Месси забить больше голов, чем Мбаппе, на ЧМ-2022

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Все 32 сборные должны объявить составы на турнир до 14 ноября включительно. Максимальное количество футболистов в заявке — 26.
Для Лионеля Месси турнир станет последним в карьере, и об этом он заявил официально. К сожалению, легендарный аргентинец никогда не выигрывал мундиаль. Его коллега по выступлениям за «ПСЖ» — Килиан Мбаппе – в 2018 году вместе со сборной Франции стал чемпионом мира. Кто из этих игроков проведёт ЧМ-2022 лучше?
Эксперты предлагают поставить на дуэль Месси и Мбаппе по голам на ЧМ-2022. Фаворитом у букмекеров идёт с небольшим преимуществом Килиан – сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 2.33. Если выиграет Лионель, то сыграет коэффициент 2.45.
Специалисты не исключают, что за чемпионат мира футболисты забьют равное количество голов, и оценили такой исход коэффициентом 4.10.
Аналитики уверены, что на двоих Месси и Мбаппе забьют больше 5.5 мяча, и предлагают поставить на этот исход за 1.62. Сделать ставку на тотал меньше 5.5 мяча в этой дуэли можно с коэффициентом 2.15.
Экспресс с коэффициентом 7.25.
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