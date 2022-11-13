Кто станет главным разочарованием ЧМ-2022?

В воздухе витает напряжение — всего несколько дней остаётся до старта чемпионата мира по футболу, который в этом году принимает Катар. Уже нет недостатка в прогнозах о победителе мундиаля, лучшем бомбардире и голкипере. Но на каждом турнире есть не только яркие выигрыши, но и болезненные поражения. Кто же станет главным разочарованием ЧМ-2022?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Бельгия упустила свой шанс

На первый взгляд, относить сборную Бельгии к потенциальным неудачникам ЧМ-2022 слишком безрассудно. Жребий оказался для подопечных Роберто Мартинеса довольно благосклонным. Их соперниками станут Хорватия, Канада и Марокко. Не самый сильный квартет, но весьма вероятно, что для «красных дьяволов» он будет роковым.



Полуфиналист прошлого мундиаля в России показывает стабильную игру на протяжении четырёх лет. Тем не менее бельгийская команда постепенно снижает обороты и идёт на спад. Футболисты основы стали старше на четыре года, а молодёжь пока находится на вторых ролях. Тревожные признаки деградации проявились уже в отборочном цикле.

Отборочный турнир к ЧМ-2022

Подопечные испанского наставника Роберто Мартинеса завершили отборочный турнир на первом месте. Этот факт не вызывает удивления — соперники были ниже уровнем. Бельгийцы сыграли с Беларусью, Эстонией, Уэльсом и Чехией. Из 24 возможных «красные дьяволы» набрали 20 очков. Тем не менее первые симптомы появились после неожиданных ничейных игр с Уэльсом (1:1) и Чехией (1:1).

Стоит отметить, что в ходе квалификации регулярно выпадали из обоймы лидеры. Причина банальна — повышенный травматизм. Достаточно взять в качестве примера Эдена Азара, который после перехода в мадридский «Реал» потерял не менее половины своего потенциала. Выбывал из строя и незаменимый Кевин Де Брёйне.

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Наставник сборной Бельгии делал ставку на проверенных опытных игроков и излюбленную тактическую схему, а потому команда действует довольно предсказуемо. По этой причине соперники регулярно нейтрализуют её сильные стороны. Подтверждение теории о падении силы «красных дьяволов» явно проявилось в последнем розыгрыше Лиги наций.

Звонкая пощёчина от Нидерландов

Повезло с жеребьёвкой национальной команде Бельгии и в минувшем розыгрыше Лиги наций. Группа с Нидерландами, Польшей и Уэльсом не казалась непроходимой. Тем не менее фаворит не сумел занять первую строчку. Сказались два поражения от голландцев.

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Оранжевые дважды обыграли подопечных Роберто Мартинеса с общим счётом 5:1. Оказалось, что бельгийцы выглядят беззащитно перед быстрыми командами с поставленным прессингом. Неповоротливая защита не успевала подстраховывать партнёров, а хавбеки из опорной зоны оперативно не закрывали свободные зоны. Вряд ли наставник успеет изменить ситуацию за короткий сбор перед ЧМ-2022.

Прошлыми заслугами жить нельзя

На мировом первенстве в России «красные дьяволы» выступили превосходно. Сильный состав без слабых мест с находящимися на пике формы лидерами Кевином Де Брёйне и Эденом Азаром. Предсказуемо проскочив групповой этап без поражений, сборная Бельгии квалифицировалась в плей-офф.

Японцы существенно потрепали нервы подопечным Мартинеса, которым пришлось ликвидировать фору в два мяча. Затем ожидала битва с бразильцами, ставшая бенефисом Азара. Лишь французам удалось остановить потенциального финалиста. Теперь о таком пути бельгийцам остаётся только мечтать. Даже квалификацию из группы можно считать удачей.

Что ждёт Бельгию на чемпионате мира в Катаре

Причины пессимизма в отношении национальной команды Бельгии лежат на поверхности. Костяк команды не менялся четыре года, а большинство футболистов прошли пик игровой формы. Противостоять же им будут серьёзные соперники в лице Хорватии и Канады. У представителей Северной Америки молодая, талантливая и голодная до побед сборная. Недооценивать их опасно.



Весьма вероятно, что бельгийцы даже не выйдут из группы. Хорватия обладает сильным составом, который может воспользоваться слабыми местами соперника. Молодые канадцы опасны из-за скорости работы с мячом и прессинга. Невыход сборной Бельгии из группы оценивается букмекерами коэффициентом 7.50, что приблизительно равно 13% вероятности.



Ставка: Бельгия не выйдет из группы за 7.50.

Экспресс с коэффициентом 5.62.

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