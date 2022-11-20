Катар — Эквадор: фрибет 2000 рублей к стартовому матчу ЧМ-2022

20 ноября пройдёт стартовый матч ЧМ-2022 Катар — Эквадор. Начало — в 19:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!



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