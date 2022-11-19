Узбекистан — Россия: дата матча, во сколько начало, коэффициенты

20 ноября состоится товарищеский матч Узбекистан – Россия. Начало запланировано на 15:00 мск.

Смотреть встречу в прямом эфире можно будет на канале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: на победу российской сборной в букмекерских конторах можно поставить с коэффициентом 2.24. Успех узбекистанской команды оценивается аналитиками в 3.42. Поставить на ничью предлагают за 3.10.

Букмекеры не верят, что товарищеский матч Узбекистан – Россия получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.69.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

Карпин сделал прогноз на победителя чемпионата мира.

Прогноз на матч Катар — Эквадор с коэффициентом 3.05.

Прогноз на матч Узбекистан – Россия с коэффициентом 2.95.

Чалов покинул расположение сборной России в связи с вирусной инфекцией.