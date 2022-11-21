Франция — Австралия: во сколько начало трансляции, где смотреть матч группы D ЧМ-2022

22 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы D встретятся сборные Франции и Австралии. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами французов: поставить на победу Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.29. Шансы Австралии оценили коэффициентом 12.00, а ничья идёт за 6.00.
Букмекеры считают, что матч Франция — Австралия будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.75, а ТМ 2.5 идёт за 2.20.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.24. Гол Франции оценивают в 1.07, а на то, что отличится сборная Австралии, можно поставить за 2.00.
Экспресс с коэффициентом 9.91.
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