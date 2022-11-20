Какая европейская сборная станет лучшей на ЧМ-2022? Есть очевидный кандидат

Травмы сильно осложняют жизнь наставникам некоторых сборных, в частности, Франции. Совсем недавно стало известно, что Кристофер Нкунку пропустит мундиаль из-за повреждения, полученного на тренировке. Полузащитник «Лейпцига» великолепно провёл прошлый сезон и был признан лучшим игроком немецкой Бундеслиги.

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Потеря очень серьёзная, но есть новость ещё хуже. Прямо перед стартом ЧМ-2022 стало известно, что не сможет участвовать в турнире Карим Бензема, на которого возлагали огромные надежды. Обладатель «Золотого мяча» очень сильно расстроился. Добавим к этому отсутствие Канте и Погба, об этих потерях было известно заранее.

Заменить даже такого звёздного футболиста, как Бензема, есть кем. В отличной форме Килиан Мбаппе, Оливье Жиру и Антуан Гризманн. Все трое пребывают в шикарном тонусе, особенно первый. Молодой бомбардир отметился 19 голами и пятью ассистами в 20 матчах во всех турнирах в составе «ПСЖ».

Потому, несмотря на кадровые потери, «трёхцветные», на наш взгляд, остаются одними из главных фаворитов турнира. Единственной проблемой, с которой может столкнуться Дешам, может оказаться нехватка качества в полузащите. Если кто-то из хавбеков — Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени или Эдуарду Камавинга (оба — «Реал») — получит травму, наверняка возникнут трудности.

Англия, Бельгия и Португалия — мимо кассы

У других топовых национальных европейских команд меньше кадровых трудностей, но есть проблемы и посерьёзнее. У Англии совсем не внушает доверия Гарет Саутгейт. Под его руководством «три льва» уже не первый год частенько проигрывают равным или даже менее сильным командам.

Несмотря на старания Гарри Кейна, за шесть туров группового этапа недавнего розыгрыша Лиги наций они не выиграли ни разу. В итоге британцы вылетели из элитного дивизиона Лиги наций.

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У Бельгии в хорошем тонусе пребывает лишь один лидер — Кевин Де Брёйне. Другие — Дрис Мертенс, Эден Азар и Ромелу Лукаку — конкретно сбавили. Стараний Де Брёйне, Тибо Куртуа и молодых талантов — Шарля Де Кетеларе и Леандро Троссарда — вряд ли будет достаточно для того, чтобы добыть золото.

Испания и Германия переживают смену поколений. У «Красной фурии» она проходит довольно успешно, а вот футбол «немецкой машины» пока что далёк от идеального. Впрочем, у испанцев другая беда — нет хорошего лидера. Насчёт этого есть пара вопросов к Луису Энрике. Тренер вызвал в сборную пребывающих в ужасном тонусе Жорди Альбу и Серхио Бускетса, но оставил вне заявки Серхио Рамоса.

Проблемы сборной Португалии напрямую связаны с Криштиану Роналду. Знаменитый форвард в этом сезоне получал мало игрового времени на клубном уровне и практически не забивал. В то, что ему удастся быстро вернуть кондиции в 37 лет, верится с большим трудом. Хотя есть повод беспокоиться не только о физическом, но и о ментальном состоянии Криштиану.

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У других сборных — Хорватии, Дании, Швейцарии, Сербии, Польши, Уэльса и Нидерландов — опытные наставники, здорово поставлена игра в пас, а также есть опытные лидеры. Тем не менее всем этим командам попросту не хватает ресурсов. Если кто-то из них доберётся до финала чемпионата мира в Катаре, то это, пожалуй, станет сенсацией.

Ставка на лучшую команду Европы на ЧМ-2022

У Англии, Бельгии, Испании, Германии и Португалии, несмотря на имеющиеся проблемы, есть неплохие шансы добраться до поздних стадий чемпионата мира и добыть медали. Однако, думается, дальше всех пройдёт сборная Франции.

Возможно, именно она выиграет мундиаль. Даже без Канте, Погба и Бензема у синих, на наш взгляд, самый сильный и техничный состав. Победный опыт — тоже важный фактор. Бразилия смотрится сильнее. Аргентина тоже чертовски опасна. Но среди представителей Европы действующий чемпион мира, пожалуй, выглядит наиболее солидно.

Ставка: лучшей командой Европы станет Франция за коэффициент 4.50.

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