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Составы групп ЧМ-2022 в Катаре, кто выиграет чемпионат мира по футболу — 2022

Какая европейская сборная станет лучшей на ЧМ-2022? Есть очевидный кандидат
Михаил Коробов
Составы групп ЧМ-2022 в Катаре
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Защитить титул без Бензема, Канте и Погба — задача со звёздочкой.

Травмы сильно осложняют жизнь наставникам некоторых сборных, в частности, Франции. Совсем недавно стало известно, что Кристофер Нкунку пропустит мундиаль из-за повреждения, полученного на тренировке. Полузащитник «Лейпцига» великолепно провёл прошлый сезон и был признан лучшим игроком немецкой Бундеслиги.

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Потеря очень серьёзная, но есть новость ещё хуже. Прямо перед стартом ЧМ-2022 стало известно, что не сможет участвовать в турнире Карим Бензема, на которого возлагали огромные надежды. Обладатель «Золотого мяча» очень сильно расстроился. Добавим к этому отсутствие Канте и Погба, об этих потерях было известно заранее.

Заменить даже такого звёздного футболиста, как Бензема, есть кем. В отличной форме Килиан Мбаппе, Оливье Жиру и Антуан Гризманн. Все трое пребывают в шикарном тонусе, особенно первый. Молодой бомбардир отметился 19 голами и пятью ассистами в 20 матчах во всех турнирах в составе «ПСЖ».

Потому, несмотря на кадровые потери, «трёхцветные», на наш взгляд, остаются одними из главных фаворитов турнира. Единственной проблемой, с которой может столкнуться Дешам, может оказаться нехватка качества в полузащите. Если кто-то из хавбеков — Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени или Эдуарду Камавинга (оба — «Реал») — получит травму, наверняка возникнут трудности.

Англия, Бельгия и Португалия — мимо кассы

У других топовых национальных европейских команд меньше кадровых трудностей, но есть проблемы и посерьёзнее. У Англии совсем не внушает доверия Гарет Саутгейт. Под его руководством «три льва» уже не первый год частенько проигрывают равным или даже менее сильным командам.

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Несмотря на старания Гарри Кейна, за шесть туров группового этапа недавнего розыгрыша Лиги наций они не выиграли ни разу. В итоге британцы вылетели из элитного дивизиона Лиги наций.

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У Бельгии в хорошем тонусе пребывает лишь один лидер — Кевин Де Брёйне. Другие — Дрис Мертенс, Эден Азар и Ромелу Лукаку — конкретно сбавили. Стараний Де Брёйне, Тибо Куртуа и молодых талантов — Шарля Де Кетеларе и Леандро Троссарда — вряд ли будет достаточно для того, чтобы добыть золото.

Испания и Германия переживают смену поколений. У «Красной фурии» она проходит довольно успешно, а вот футбол «немецкой машины» пока что далёк от идеального. Впрочем, у испанцев другая беда — нет хорошего лидера. Насчёт этого есть пара вопросов к Луису Энрике. Тренер вызвал в сборную пребывающих в ужасном тонусе Жорди Альбу и Серхио Бускетса, но оставил вне заявки Серхио Рамоса.

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Проблемы сборной Португалии напрямую связаны с Криштиану Роналду. Знаменитый форвард в этом сезоне получал мало игрового времени на клубном уровне и практически не забивал. В то, что ему удастся быстро вернуть кондиции в 37 лет, верится с большим трудом. Хотя есть повод беспокоиться не только о физическом, но и о ментальном состоянии Криштиану.

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У других сборных — Хорватии, Дании, Швейцарии, Сербии, Польши, Уэльса и Нидерландов — опытные наставники, здорово поставлена игра в пас, а также есть опытные лидеры. Тем не менее всем этим командам попросту не хватает ресурсов. Если кто-то из них доберётся до финала чемпионата мира в Катаре, то это, пожалуй, станет сенсацией.

Ставка на лучшую команду Европы на ЧМ-2022

У Англии, Бельгии, Испании, Германии и Португалии, несмотря на имеющиеся проблемы, есть неплохие шансы добраться до поздних стадий чемпионата мира и добыть медали. Однако, думается, дальше всех пройдёт сборная Франции.

Возможно, именно она выиграет мундиаль. Даже без Канте, Погба и Бензема у синих, на наш взгляд, самый сильный и техничный состав. Победный опыт — тоже важный фактор. Бразилия смотрится сильнее. Аргентина тоже чертовски опасна. Но среди представителей Европы действующий чемпион мира, пожалуй, выглядит наиболее солидно.

Ставка: лучшей командой Европы станет Франция за коэффициент 4.50.

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