Марокко — Хорватия: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, кто победил, какой счёт

Игра 1-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Марокко и Хорватии завершилась вничью, команды не смогли забить друг другу. Ничья позволила обеим командам набрать по одному очку.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Матч сборных Марокко и Хорватии проходил на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре, матч посетили 59 407 человек. Помимо Марокко и Хорватии, в группе F чемпионата мира в Катаре играют сборные Канады и Бельгии. Матч с их участием также пройдёт сегодня, 23 ноября, начало игры — в 22:00 мск.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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