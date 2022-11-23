Бельгия — Канада: результат матча ЧМ-2022, кто победил, какой счёт, кто забил
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23 ноября проходил матч 1-го тура группы F между сборными Бельгии и Канады. Игра прошла на стадионе «Ахмед бин Али». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу европейской команды.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На 44-й минуте Миши Батшуайи-Атунга забил единственный гол в игре. Игроки сборной Бельгии совершили дальний заброс на половину поля соперника — Тоби Алдервейрелд передачей через всё поле закинул мяч вперёд. Мяч получил Батшуайи. Нападающий ускорился вперёд и первым же касанием отправил мяч в сетку ворот Милана Боряна.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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Комментарии
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