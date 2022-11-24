Бразилия — Сербия: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, какой счёт

24 ноября состоялся заключительный матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сыграли сборные Бразилии и Сербии.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В первом тайме команды забитыми мячами не отметились. Футболисты сборной Бразилии нанесли по воротам голкипера Вани Милинковича-Савича пять ударов, из которых три оказались в створ, а сербы смогли лишь единожды пробить по воротам Алисона, но неточно. Во втором тайме «селесао» смогли реализовать своё преимущество в голы. На 62-й минуте встречи счёт открыл Ришарлисон на добивании после удара Винисиуса. На 73-й минуте Ришарлисон оформил дубль ударом в падении, точный пас ему вновь отдал Винисиус. В итоге матч завершился победой бразильской команды со счётом 2:0.
Победа позволила Бразилии набрать три очка и занять первое место в группе G. Сербия, у которой 0 очков, опустилась на четвёртую позицию квартета.
Экспресс с коэффициентом 9.03.
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