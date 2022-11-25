Бразилия — Сербия: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, какой счёт, кто забил

24 ноября, состоялся заключительный матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сыграли сборные Бразилии и Сербии.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В первом тайме команды забитыми мячами не отметились. Футболисты сборной Бразилии нанесли по воротам голкипера Вани Милинковича-Савича пять ударов, из которых три пришлись в створ, а сербы смогли лишь единожды пробить по воротам Алисона, но неточно. Во втором тайме «селесао» смогли воплотить своё преимущество в голы. На 62-й минуте встречи счёт открыл Ришарлисон на добивании после удара Винисиуса. На 73-й минуте Ришарлисон оформил дубль ударом в падении, точный пас ему вновь отдал Винисиус. Матч завершился победой бразильской команды со счётом 2:0.
Победа позволила Бразилии набрать три очка и занять первое место в группе G. Сербия, у которой ноль очков, опустилась на четвёртую позицию.
Экспресс с коэффициентом 9.03.
Кейн вернулся в общую группу сборной Англии перед матчем ЧМ-2022 с США.
Защитник сборной Швейцарии Родригес: Миранчук — игрок очень высокого уровня.
Ондуа провёл матч на ЧМ-2022 в бутсах с флагом России.
- 25 ноября 2022
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:00
-
07:45
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:45
-
05:30
-
05:00
- 24 ноября 2022
-
23:57
-
21:04
-
21:00
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:58
-
17:45
-
17:40
-
17:30