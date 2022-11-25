Уэльс — Иран: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата мира в Катаре

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Уэльс – Иран.
Ставка: Уэльс не проиграет и ТМ 2.5 за 1.85.
«2-й тур чемпионата мира в группе В. Не жду яркого футбола в этом матче. Если брать Уэльс, то против США команда не очень хорошо сыграла первый тайм (вернее, США играли очень хорошо), но во второй половине валлийцы сумели собраться, проявили характер и сыграли вничью.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Тем не менее яркого футбола от них ждать не стоит. Они будут стараться играть на контратаках. А также надеяться на индивидуальные качества Бэйла и Рэмси.
Иран провалил игру с англичанами: проигрывая с большим счётом, команда стала рисковать и была наказана.
Против Уэльса Иран сыграет совсем по-другому, уделит гораздо большее внимание обороне.
Голов много не жду. При этом Уэльс не проиграет. В этой команде есть люди, которые в нужный момент смогут решить исход матча в свою пользу», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 12.35.
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